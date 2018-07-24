Башня с часами на пересечении улиц Мирабадской и Шота Руставели в Ташкенте (рядом с гостиницей Grand Mir) будет демонтирована, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе хокимията столицы.

Появление башни вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Один из пользователей обратил внимание на сходство ташкентской башни с памятником «Время помнить» в американском Сомервилле (башня с часами, у подножия которой установлена бронзовая табличка с именами 39 жителей округа, погибших в терактах 11 сентября 2001 года). На башне в Ташкенте также имеется фраза «Time to remember», не оставляющая сомнений в том, что дизайн объекта был скопирован.





Фото: Vitaliy Khalzunov / Facebook.

«В последнее время в популярных местах города начали появляться украшения из металла. Большая часть этих конструкций положительно встречена в соцсетях, однако одна из них оказалась спорным объектом, и она будет оперативно демонтирована по распоряжению и. о. хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева», — сообщили в хокимияте.

Фото: пресс-служба хокимията Ташкента.

Общественный совет при хокимияте Ташкента также прокомментировал появление новых арт-объектов в столице, которые вызвали немало дискуссий, отметив, что не имеет отношения к их выбору и установке.

Фото: fb.com/TashkentTop.

«Здесь нет однозначного мнения. Правы те, кто говорит, что город должен быть более нарядным, дружелюбным и интересным как для жителей, так и для гостей. Правы те, кто недоумевает от дизайна и размещения некоторых арт-объектов и критикует это», — говорится в сообщении.

Общественный совет приветствует нововведения в Ташкенте, но считает важным вовлекать горожан в обсуждение «смысловой и художественной составляющей арт-объектов, к тем чувствам и эмоциям, которые они вызывают у вас», говорится в сообщении.