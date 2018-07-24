Башня с часами на пересечении улиц Мирабадской и Шота Руставели в Ташкенте (рядом с гостиницей Grand Mir) будет демонтирована, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе хокимията столицы.
Появление башни вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Один из пользователей обратил внимание на сходство ташкентской башни с памятником «Время помнить» в американском Сомервилле (башня с часами, у подножия которой установлена бронзовая табличка с именами 39 жителей округа, погибших в терактах 11 сентября 2001 года). На башне в Ташкенте также имеется фраза «Time to remember», не оставляющая сомнений в том, что дизайн объекта был скопирован.
Фото: Vitaliy Khalzunov / Facebook.
«В последнее время в популярных местах города начали появляться украшения из металла. Большая часть этих конструкций положительно встречена в соцсетях, однако одна из них оказалась спорным объектом, и она будет оперативно демонтирована по распоряжению и. о. хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева», — сообщили в хокимияте.
Фото: пресс-служба хокимията Ташкента.
Общественный совет при хокимияте Ташкента также прокомментировал появление новых арт-объектов в столице, которые вызвали немало дискуссий, отметив, что не имеет отношения к их выбору и установке.
Фото: fb.com/TashkentTop.
«Здесь нет однозначного мнения. Правы те, кто говорит, что город должен быть более нарядным, дружелюбным и интересным как для жителей, так и для гостей. Правы те, кто недоумевает от дизайна и размещения некоторых арт-объектов и критикует это», — говорится в сообщении.
Общественный совет приветствует нововведения в Ташкенте, но считает важным вовлекать горожан в обсуждение «смысловой и художественной составляющей арт-объектов, к тем чувствам и эмоциям, которые они вызывают у вас», говорится в сообщении.
Ola-la Glasyrina
Правильно! Не очень этично получилось…и того, кто эту идею предложил-тоже надо как-то проучить…а вообще идея с часами на этом круге хорошая, просто надо другие сделать, пусть может и в нашем национальном стиле было бы хорошо!
Yalla Yollo
В следующий раз будут знать что копировать. У нас столько талантов. Неужели надо тратить на aliexpress гос деньги, что бы украсить город?
Artem Is
Каким образом можно получить официальную стоимость приобретения, транспортировки, установки и демонтажа данной конструкции согласно сметам/договорам хокимията г. Ташкент с продавцом и подрядчиками?! Нужен официальный запрос с публикацией цифр в открытом доступе. Почему эти траты скрывают от народа? Это публичные расходы хокимията из бюджета, формируемого за счет налогоплательщиков! Общественный совет при хокимияте Ташкента имеет право требовать подобные документы у гос. органов. Думаю, что и простые граждане имеют такое право, и СМИ.
Цифры по сметам нужны по всем конструкциям. Это ведь так просто — купить инсталляшки на Алибабе и понатыкать в городе. А сколько на них реально потрачено по сметам/контрактам?
Bakhtiyor Achilov
И пусть эту сумму потраченную на эти часы восстановят из своего кармана.
rtui rtui
Ola-la Glasyrina, согласен с вами, не этично вышло. И идея с часами хорошая, просто реально надо самим придумывать дизайн, а не копировать уже имеющийся у других, да к тому же украшать город трагическим памятником.. У нас столько талантливых людей, креативно и современно мыслящих. Можно было бы дать задание студентам архитектурного института предоставить проекты и идеи для преображения города. И молодежи бы интересно было, и практика была бы ))
Roman IL
За чей счёт этот “банкет“?
Почему бы не заставить оплатить расходы, связанные с данными часами, виновного в этом человека?
Почему государственные средства должны идти на чьи-то ошибки?
Anvar Nazir
“В последнее время в популярных местах города начали появляться украшения из металла. Большая часть этих конструкций положительно встречена в соцсетях,..“ Эти украшения у большинства здравых людей и здравых художников кроме смеха ничего не вызывает! Этот цирк. к примеру на улице А. Навоий прямо вокруг памятника Алишера Навоий твориться нечто ужасное, мусор спрятали за деревья, памятник и территория которая его окружает в запущенном состоянии, когда мы возмутились и показали видео, мусор не убрали зато памятник окружили гигантскими тюльпанами из пластика и шарами.. места этих конструкций в детских парках, а не рядом с музеем языка и литературы который и так находится в аварийном состояний и властям плевать на этот музей, вероятно такие объекты не представляют интереса ни для хокимията ни для этого общественного совета. Позор! А эти олени?? или бушальарабы рядом с Хаятом?? в чём смысл тут?? Или вот улица Мустакиллик шох кучаси( быв. Пушкина), где алайская улица, там прямо у президентской трассы, поставили гигантскую “конструкцию“ напоминающую хлопок, но плоскую сверху и грязно оранжевого цвета, для установки этого “памятника“ перебили все плитки, эта штука при этом стоит на кривых ножках, окружающие плитки все перебиты и мало кому это интересно. Это вообще очень странно, везде в городе тротуары, асфальт перебиты, старые, заниматься ими власти не хотят, при этом припудривая город своими “инсталляциями“. Чинары бы начали вновь сажать в городе. что более адекватно Ташкенту чем эти китайские игрушки( конечно их всех закупили недорого в КНР, а где же ещё). Парки некоторые вообще балаган или запущены, например парк А. Кадыри, уж автора “Белый белый чёрный аист“ могли бы уважать а! возведения его дома-музея опять остановили, как и реконструкцию мемориала жертв сталинских репрессий, почему? денег нет? а на эти тюльпаны и олени, на бабочки деньги значит есть?)) Каждая столица это лицо нации, точнее её истории, классических традиций, классической культуры, чем же становится наш Ташкент? вторым Дубаем как мне сказал один чиновник с гордостью, но зачем нам и миру второй Дубай когда есть и должен быть оригинальный и неповторимый Ташкент!
Lobar Khayrullayeva
Студенты и выпускники архитектурного института при возможности смогут креативно украсить город. Поскольку года 4 назад во дворе бывшего здания института проходила выставка. Многие проекты оставили прерасное впечатление.
Aziz Atamuradov
А чё со старыми часами стало?
Mukammal Makhamadalieva
Приятно когда наш город преображается в лучшую сторону. Сейчас можно встретить в городе очень много красиво подстриженные зелёные насаждения в различных формах, которые очень радуют глаза и душу. Во первых очень эстетично выполнено и живой фильтр от выхлопных газов и т.д. Плюс чистый кислород. Однако, многие Ташкентцы, участвующие в обсуждении в соц. сетях правильно заметили о некоторых декорациях. К примеру эти плафоны в виде красных тюльпанов, которые установлены в парке, где установлен памятник А.С. Пушкину — считаю совсем ни к месту. До этого он смотрелся намного красивее, со вкусом оформлено, старинные фонари светильники, скамейки, изумительный фонтан. Это конечно моё субъективное мнение насчёт этих красных плафонов в виде тюльпан. Я также видела их на софийском проспекте, вдоль машинной дороги на перекрестке их установили. Совсем не смотрится. Лучше бы побольше зеленых насаждений посадить, которых сейчас так здорово подстригают и доводят это уровня произведения искусства. Также хотела бы обратить внимание на то, что в последнее время в городе стали клеить светодиодные ленты, где было не лень наклеить. Во многих крупных зданиях, к примеру на здании финансового института это по крайней мере это смотрится красиво и работа выполнено со вкусом. Однако во многих других местах на глаза бросаются не совсем красивое зрелище. К примеру на фасадных частях с вывеской названия объектов: будь это магазины, парикмахерские, аптеки и т.д. работа выполнена не совсем эстетично. Такое впечатление создаётся, лишь-бы наклеить эти светодиодные ленты. Эти вывески раньше были красивее и смотрелись намного лучше. Так как, там и так есть световые подсветки названий объектов.