Современную жизнь трудно представить без таких повседневных вещей, как постельное белье, махровые полотенца, халат и занавески. Они есть у каждого человека, а значит перестали быть чем-то недосягаемым.

Однако все еще остается открытым вопрос цены и качества. Компания Arnasoy Gold Tex провела мини-опрос среди потребителей с целью выяснить, какую текстильную продукцию они предпочитают покупать. Результаты не очень удивили — это текстиль, произведенный на фабриках Китая и Турции.

Почему люди все еще не доверяют узбекскому текстилю? Ответ очевиден — качество оставляет желать лучшего. Так было до недавнего момента, пока предприниматели из Джизака в Москве не получили сертификат ISO для нового завода, принадлежащего компании Arnasoy Gold Tex.

Это завод с новейшим текстильным оборудованием и стандартом качества ISO 9001, завоевавший поддержку и рекомендации от таких мировых домов моды, как Zara Home Collection и Tac Home. Специалисты этих брендов привлечены для успешного завершения проекта, а также для сотрудничества сроком на 5 лет.





Компания Arnasoy Gold Tex имеет сертификат Oeko-Tex Standard 100, который служит дополнительным подтверждением качества продукции. В дальнейшем планируется производство изделий от Zara Home Collection и Tac Home на территории Узбекистана. Завод будет запущен уже в начале 2019 года и обеспечит работой более 700 человек.

Наличие сертификата ISO 9001 позволит узбекскому текстилю войти на международные рынки, где его наличие — обязательное требование. А также можно работать в секторе, который регулируется правительством.

Также в скором времени планируется подписание договора со всемирно известными брендами Nike и Adidas для производства спортивной одежды. Эта новость станет настоящим подарком для поклонников футбола, особенно сейчас, когда в Узбекистане активно развивается этот вид спорта и физическая культура в целом.

Умид Ахмаджонов, одновременно являющийся главой Федерации футбола и Национального олимпийского комитета Узбекистана, пообещал приложить все силы для оправдания оказанного ему доверия.



«Вместе мы приложим все усилия для развития спорта и завоевания высоких достижений на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио», — заявил Умид Ахмаджонов 16 января во время своего избрания в НОК.

Текстиль, который будет выпускаться на новом заводе, с легкостью составит конкуренцию мировым лидерам. У жителей и гостей Узбекистана появится отличная возможность приобрести удобные и модные новинки от известных производителей, сделанные из отечественного хлопка и по доступной цене. А самое главное — можно будет с гордостью носить и дарить вещи из узбекского текстиля от компании Arnasoy Gold Tex.

Ведь как это приятно приобретать одежду, постельное белье и многое другое, произведенное на родной земле, обогретое солнцем и выполненное соотечественниками с любовью. Качественная одежда казалось бы мелочь, но до чего же она способна облегчить жизнь.

На правах рекламы.