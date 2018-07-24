Ставки налога за пользование недрами при добыче цветных и драгоценных металлов повышена в среднем в пять раз. Соответствующее постановление подписал 23 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Согласно документу ставка налога при добыче золота выросла с 5% до 32% от налогооблагаемой базы, серебра — с 8% до 32%, меди — с 8,1% до 30%, цинка — с 4% до 20%. Прежние ставки действовали с 2000 года.

Эта мера принята «в целях укрепления доходов государственного бюджета Республики Узбекистан, а также рационального использования средств отдельных добывающих предприятий».