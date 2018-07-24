Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 июля встретился с академиками, учеными и руководителями высших учебных заведений в Институте ядерной физики Академии наук. На встрече глава государства говорил о задачах и проблемах развития науки. «Газета.uz» приводит фрагменты выступления, показаные в программе «Тахлилнома» телеканала «Узбекистан 24».

Руководитель страны заявил, что за последнее время наука отдалилась от реальных потребностей экономики.

«Взаимодействие теории и практики осталось на бумаге. Десятки научных институтов были закрыты, потому как не выделялось финансирование. Отсутствие стимулов в работе повлекло за собой отток талантливых, перспективных ученых, которые стали искать себя за рубежом. И чего мы добились этим?! Нет ни одно яркого результата научных исследований. Мы гордимся тем, что производим автомобили, хотя на самом деле занимаемся их сборкой. Первый автозавод построен более 20 лет назад, однако запасные части до сих пор приобретаем за рубежом. Спрашивается, где наука, где предприятия, которые внедряют ее результаты. Почему молодые не идут в науку?» — приводит слова президента программа «Тахлилнома».

По словам главы государства, стабильной экономика будет тогда, когда Узбекистан начнет развивать науку. Полный разрыв связи между наукой и производством привел к тому, что отстала не только сама наука, но и все отрасли, включая экономику.

«В результате научно-практических исследований, проведенных за счет государственных средств, за последние пять лет получены патенты на более чем 700 научных разработок. Однако всего 18 из них были внедрены в производство. Вот таков наш результат. Мы знаем, что каждая научная работа должна рассматриваться как продукт. Должен быть его конкретный покупатель. Еще раз повторюсь: должен быть покупатель каждого продукта научной деятельности. Но изучения показали, что только 43 результата научных исследований наших ученых возможны к внедрению в практические сферы», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что теперь лично будет просматривать научные исследования и утверждать их. «Я дал поручение показать мне их, я сам подпишу. Какая из научных работ после внедрения позволит сократить импорт, изменить качество, будет результативность, будет развитие? Нашли только 43 по республике. Я их подписал. Если научные открытия не будут приносить экономическую выгоду какой-либо из отраслей или если исследования не будут проводиться исходя из реальных потребностей, зачем они нужны?», — задался вопросом президент.

«До каких пор мы, обладая таким потенциалом, будем импортировать простые запасные части? — продолжил президент. — Это же тоже должно как-то вас волновать. 14 млрд долларов составляет импорт, каждый год. Вот наш резерв. Давайте, мы вам дадим эти деньги вместо того, чтобы постоянно импортировать необходимое в предприятия реальной отрасли, мы сквозь пальцы смотрим на то, чтобы направлять часть собственных средств на научные исследования», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Обращаясь к министрам, присутствовавшим на встрече, руководитель страны поручил им изучить вопрос, можно ли создать импортозамещающие технологии, если у местных ученых будут достаточные для этого условия.

«Я в это верю, смогут. Вы, интеллигенция, ученые, должны знать: нужно терпение, мы должны объединиться, пришло время работать на результат», — подчеркнул президент.

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