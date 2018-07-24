Руководство специализированной школы №64 для мальчиков, нуждающихся в особых условиях содержания, воспитания и образования, в Самарканде задержано. В его отношении возбуждено уголовное дело, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Ранее родители воспитанников сообщили нашему изданию, что администрация спецшколы, включая директора Шухрата Садинова, систематически избивает детей, оказывая физическое и психологическое давление, а также привлекает их к тяжелому физическому труду.

Генеральная прокуратура и Министерство народного образования взяли дело под контроль. Доследственную проверку вел лично прокурор Самаркандской области Фарход Зуфаров.

В ходе проверки выяснилось, что директор школы Шухрат Садинов и другие должностные лица жестоко обращались с несовершеннолетними воспитанниками Х. (2001 г. р.), М. (2006) и У. (2003), которые не придерживались школьных правил. В частности, администрация систематически избивала их, подвергала мучениям, наносила телесные повреждения разной степени тяжести, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Согласно заключению Самаркандского областного бюро судебно-медицинской экспертизы от 23 июля, на теле воспитанника Элмурода Мирзаева, сына заявителя Мухаббат Мирзаевой, обнаружены легкие телесные повреждения. Судмедэксперты провели освидетельствование 90 воспитанников спецшколы.

В отношении директора Шухрата Садинова и ряда сотрудников спецшколы прокурором Самарканда возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 110 (истязания, совершенные в отношении несовершеннолетнего) и по части 1 статьи 206 (превышение власти или должностных полномочий) Уголовного кодекса.

Шухрат Садинов задержан, в его отношении рассматривается применение санкции в виде заключения под стражу. В деле остальных должностных лиц пока формулируется степень вины каждого причастного.