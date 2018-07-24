24 июля на официальной странице Шавката Мирзиёева в Facebook был представлен документальный фильм «Господин Президент», посвященный 61-летию главы государства.

В интервью президент Узбекистана поделился мыслями о семье и счастье. По его мнению, самое главное в жизни каждого человека — это семья.

«Самая главное в жизни каждого человека — это семья. Семья для меня священна. Священна тем, что где бы ты ни работал, кем бы ты ни был, если в семье не будет воспитания, среды, честности, отношения, никогда не будет результата. Поэтому я уделяю большое внимание воспитанию своих детей. У меня отдельная связь с каждым моим ребенком, внуком. Знаю характер каждого внука, их мечты, желания», — сказал он.

«Когда человек имеет право говорить, что он счастлив? Только если ты счастлив с семьей. [Но] я считаю себя счастливым, не только когда семья счастлива, но и народ», — подчеркнул президент.

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