Министерство народного образования Узбекистана призвало общественность — родителей, учителей, учащихся — при выявлении признаков насилия немедленно сообщать в МНО и правоохранительные органы.

Министерство выразило крайнюю озабоченность фактами, изложенными в статье «Газеты.uz» от 23 июля о насилии над учащимися в в специализированной школе №64 в Самарканде. После выхода материала МНО в срочном порядке направило в город специальную рабочую группу.

Рабочая группа совместно с представителями правоохранительных органов проведет тщательное расследование ситуации. Итоги расследования будут опубликованы по его завершению. Все причастные к правонарушениям будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Узбекистана, говорится в заявлении МНО.

Специализированная школа-интернат для мальчиков №64 в Самарканде является единственной, куда помещают несовершеннолетних детей 11−16 лет в случаях совершения правонарушений. В этой школе также обучаются дети, которые продолжают совершать опасные общественные деяния, несмотря на проводимую с ними индивидуальную профилактическую работу.

На сегодняшний день в школе-интернат зарегистрировано 109 учеников. Здесь работают 44 преподавателя и 34 технических сотрудника.

Во вторник Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении директора школы Шухрата Садинова и ряда сотрудников по пункту «а» части 2 статьи 110 (истязания, совершенные в отношении несовершеннолетнего) и по части 1 статьи 206 (превышение власти или должностных полномочий) Уголовного кодекса.