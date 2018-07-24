Абдукахор Файзуллоевич Муллажанов назначен начальником Управления по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних при Генеральной прокуратуре.

Ранее на этой должности работал Самандар Астанов, который стал заместителем прокурора Ташкента.

Абдукахор Муллажанов (1976 г. р.) окончил Ташкентский государственный юридический институт (в 2002 году). Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2002 году в прокуратуре Мирзо-Улугбекского района, занимал различные должности в органах прокуратуры города Ташкента. С 2004 года работал старшим следователем отдела прокуратуры города Ташкента, прокурором Сергелийского района.

С 2017 года по настоящее время работал прокурором Бектемирского района.