24 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонные беседы с президентами России Владимиром Путиным, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, Таджикистана Эмомали Рахмоном, Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба руководителя страны.

Главы иностранных государств поздравили президента Узбекистана с днем его рождения и выразили пожелания мира, благополучия и процветания многонациональному народу Узбекистана.

В ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным обсуждены состояние и перспективы развития узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Особое внимание уделено расширению взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, подготовке и реализации крупных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики. Рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне.

Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Путина с проведением на самом высоком уровне Чемпионата мира по футболу и успешным выступлением российской сборной.

Важность полномасштабной реализации договоренностей и соглашений, принятых по итогам двусторонних встреч на высшем уровне, была отмечена в ходе телефонного разговора с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Подтверждена обоюдная приверженность продвижению узбекско-туркменских отношений добрососедства и стратегического партнерства, прежде всего реализации проектов в сфере торговли, промышленной кооперации, транспорта и транзита, энергетики, а также расширению культурно-гуманитарных обменов.

Взаимодействие в этих направлениях было обсуждено президентом Узбекистана в ходе встречи с заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана Эсенмыратом Оразгельдиевым, прошедшей сегодня в первой половине дня.

В ходе телефонной беседы с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым глава государства выразил признательность за личный вклад в укрепление уз дружбы и добрососедства, углубление стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между двумя странами.

Отмечены динамичный рост объемов взаимной торговли, успешная реализация совместных проектов, расширение транспортного сообщения, развитие интенсивных контактов на уровне бизнеса и между регионами двух стран, насыщенная программа культурно-гуманитарных и деловых мероприятий в рамках Года Узбекистана в Казахстане.

В телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном особое внимание было уделено вопросам подготовки первого государственного визита руководителя Таджикистана в Узбекистан и наполнению повестки дня предстоящих встреч на высшем уровне содержанием, в том числе новыми взаимовыгодными проектами.

Стороны договорились задействовать все возможности в целях укрепления узбекско-таджикских отношений, поддерживать совместные бизнес-инициативы и контакты на уровне регионов, способствовать активному культурно-гуманитарному обмену.

Направления долгосрочного сотрудничества были обсуждены главой государства с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Отмечены плодотворные результаты первого заседания Совета глав приграничных регионов Узбекистана и Кыргызстана, прошедшего под председательством премьер-министров двух стран в марте в Фергане.

Подтверждена взаимная заинтересованность в развитии полномасштабного партнерства, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, энергетической и других сферах.

В телефонной беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом были рассмотрены вопросы реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений по итогам государственного визита турецкого лидера в Узбекистан в конце апреля-начале мая.

Особое внимание было уделено продвижению инвестиционных проектов по созданию высокотехнологичных производств, модернизации энергетической, транспортно-коммуникационной и туристической инфраструктуры в регионах нашей страны с участием ведущих турецких компаний и банков.

Президент Узбекистана поблагодарил глав иностранных государств-партнеров за теплые поздравления, и, в свою очередь, выразил пожелания мира, стабильности и прогресса народам дружественных стран — России, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Турции.

В адрес президента Узбекистана также поступили поздравительные послания от глав государств и правительств, видных зарубежных политических деятелей: председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, президентов Республики Корея Мун Чжэ Ина, Азербайджана Ильхама Алиева, Беларуси Александра Лукашенко, Армении Армена Саркисяна, Украины Петра Порошенко, Индонезии Джоко Видодо, председателя правительства России Дмитрия Медведева, премьер-министра Армении Николы Пашиняна, заместителя премьер-министра Объединённых Арабских Эмиратов шейха Сейф бен Заид Аль Нахаяна, председателя Исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, председателя Межгосударственного авиационного комитета Татьяны Анодиной, председателя делегации Европейского парламента по сотрудничеству со странами Центральной Азии Иветы Григуле-Петерсе.

Поздравления продолжают поступать.