В Узбекистане сделан прорыв в индустрии производства современных строительных материалов. В 2017 году в Джизаке компания Mega Invest Industrial ввела в строй завод Basalt по производству базальтового волокна, из которого изготавливает арматуру и композитную сетку — незаменимые материалы в современном строительстве.

Более двух сотен сотрудников завода Basalt выпускают инновационные строительные материалы на площади 10 тысяч кв. м. С февраля на заводе изготовлено 720 тонн арматуры. Производственная мощность предприятия позволяет выпускать более трех тысяч тонн базальтового волокна в год, большая часть которого идет на производство арматуры.





Базальтовая арматура относительно новый продукт, но уже активно используется в инновационном строительстве в мире. По мнению экспертов, благодаря своим особым свойствам в ближайшее время она займет постоянную нишу в своей отрасли.

Базальтовая или композитная арматура изготавливается с использованием непрерывного волокна — так называемого ровинга. Внешне этот вид арматуры ничем не отличается от стальной, имеет непрерывную спиральную ребристость.

Базальтовая арматура имеет особые технические характеристики, например, она в четыре раза легче, и в то же время в три раза прочней стальной арматуры. К тому же она не впитывает влагу, не поддается коррозии, не проводит электрический ток и имеет низкую теплопроводность.

К тому же при использовании данного строительного материала не требуется сварочных работ. Его можно вязать как пластиковыми хомутами, так и обычной вязальной проволокой, что важно для повышения сейсмостойкости.





Также, если диаметр арматуры не превышает 12 мм, она поставляется бухтами по 100 метров. При диаметре базальтовой арматуры от 14 мм и выше длина прутьев может быть на усмотрение заказчика.

Экономический выигрыш при использовании базальтовой арматуры складывается из целого ряда факторов, а не только из разницы в стоимости между погонным метром стальной и базальтовой арматуры. Важно отметить, что данный продукт не подвержен резким скачкам цен.

В результате пересчета проектов со стальной арматурой на альтернативные, с использованием базальтовой арматуры, кроме заметного повышения качественных технологических характеристик, достигается экономия финансовых средств от 30% до 50%.

Кроме этого, использование базальтовой арматуры помогает минимизировать затраты на транспортные перевозки, погрузочно-разгрузочные и ремонтные работы, а также не требует дополнительного защитного слоя бетона для гидроизоляции, так как продукт не поддается коррозии.





Ведущие международные строительные компании применяют базальтовую арматуру в гражданском и промышленном строительстве, в спецконструкциях, которые работают в агрессивной среде, архитектурных цементобетонных изделиях, при строительстве дорог, метро, текстильных фабрик, заводов, аэропортов и железнодорожных вокзалов.

Арматура Basalt лучше металлической при использовании в производстве водостоков, лотков и прочих изделий из бетона.

Этот инновационный материал востребован при возведении и ремонте объектов водоподготовки и водоочистки, объектов хранения, переработки и утилизации бытовых твердых и жидких отходов, армирования бетонных сооружений, эксплуатируемых в условиях высокого напряжения электромагнитных полей и разности потенциалов (боксы ЯМР-томографии, опорные конструкции высоковольтных линий и подстанций и тому подобное).

Базальтовая арматура все чаще применяется при строительстве мостов, гидротехнических сооружений, укрепления береговых линий, реконструкции сооружений, которые находятся под постоянным воздействием воды или других агрессивных факторов и так далее.

Общая сумма инвестиций в завод Basalt составляет порядка 54 млн долларов. В качестве сырья для производства базальтового волокна на заводе используется Асмансайское месторождение в Фаришском районе Джизакской области.

В данное время совместное предприятие Mega Invest Industrial при содействии Торгово-промышленной палаты находится в поисках зарубежных рынков сбыта. Компания планирует участие в строительстве объектов в Афганистане, Иране, Пакистане и других странах ближайшего зарубежья.

Телефон: (+99899) 863−57−70, (+99890) 938−48−47.

Адрес: Чиланзарский р-н, пр. Бунедкор, 27.

E-mail: sales@basalt.uz

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