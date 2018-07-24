Узбекистан и Казахстан провели тактико-специальные учения, которые прошли в два этапа, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Первый этап совместного тактико-специального учения прошел 10−16 июля на полигоне Казахстана «Матыбулак». В ходе учения отработаны виды десантирования и тактических действий военнослужащих.

Второй этап состоялся на базе полигона «Фориш» в Джизакской области Узбекистана, основной розыгрыш боя прошел 21 июля. Военнослужащие двух государств выполнили задачи по обнаружению и ликвидации условной террористической группировки, обосновавшейся, согласно легенде, на приграничной территории, эвакуации раненых, поддержке войск, доставке груза и десанта.





Организовано огневое поражение противника парами фронтовых бомбардировщиков Су-25 и вертолетов Ми-24. В учебном бою использовались средства артиллерии, огнеметные подразделения, зенитные установки, гаубичная и реактивная батареи.





За ходом учений наблюдали министры обороны Узбекистана и Казахстана Абдусалом Азизов и Сакен Жасузаков.





По итогам тактико-специального учения поставленные задачи подразделениям вооруженных сил Узбекистана и Казахстана успешно выполнены.

Планируется проводить подобные учения на регулярной основе.

В 2017 году Узбекистан и Казахстан активизировали сотрудничество в военно-технической сфере. В августе прошлого года министерства обороны двух стран впервые в истории двусторонних отношений заключили план военного сотрудничества. В феврале вступило в силу межправительственное соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере.