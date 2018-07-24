Административные суды в первом полугодии рассмотрели 10998 дел, вытекающих из публично-правовых отношений. В результате восстановлены права 8050 граждан. Об этом «Газете.uz» сообщил официальный представитель Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.





За отчетный период административные суды также рассмотрели 179671 дело о правонарушениях, предусмотренных Кодексом об административной ответственности, в отношении 221530 лиц.

При этом в отношении 151600 лиц назначены административные взыскания в виде штрафа, лишения специального права, административного ареста и выдворения за пределы Узбекистана.

В частности, в отношении 30374 лиц рассмотрены 30245 дел о правонарушениях, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения и уклонением водителей транспортных средств и других участников дорожного движения от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Из них в отношении 3240 лиц применено взыскание в виде административного ареста, а 24136 лиц лишены права управления транспортным средством.

101143 дела, то есть более 55% всех дел, рассмотрены административными судами в ходе выездных заседаний.

Кроме этого, судебная коллегия по административным делам Верховного суда Узбекистана в надзорном порядке рассмотрела 1345 жалоб и протестов, из них 319 изучены на основе материалов дел.