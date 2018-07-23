Придя домой после тяжелого рабочего дня, совсем не хочется приниматься за стирку огромного количества белья. Ведь для этого понадобится как минимум три загрузки. Как бы хотелось, чтобы стиральная машина выполняла все функции сама и стирала в несколько загрузок одновременно. Скорее бы наступило будущее для воплощения в жизнь всех пожеланий.

Будущее уже наступило. Благодаря верному помощнику — стиральной машине LG TwinWash — можно освободить свой досуг для занятия чем-то более приятным, чем стирка. Все благодаря двойной загрузке, которая с легкостью справится с задачей за раз.





TwinWash — два барабана

Если приходится стирать много и часто, то с функцией двойного барабана этот процесс сокращается в два раза. Теперь загружать верхнюю одежду и деликатные ткани можно одновременно, используя разные отсеки машинки. Основной барабан с фронтальной загрузкой вмещает до 17 кг белья, а дополнительный с вертикальной — 3,5 кг.

Экономится не только время, потраченное на стирку, но и затраты на воду и электричество. Каждый барабан имеет свою панель управления и собственные программы стирки, соответственно, они работают независимо друг от друга.

Основной и нижний барабан могут работать на разных циклах, которые оптимально подойдут для любых вещей. Ручная стирка, а также специальные циклы для нижнего белья, спортивной одежды и деликатных тканей предназначены для того, чтобы обеспечивать тщательную очистку и надлежащий уход. А цикл очистки барабана Tub Clean помогает содержать его в свежести и чистоте.





TrueSteam — сила пара

Функция TrueSteam — это бережная стирка и бесконечная забота о вещах. Благодаря пару внутри барабанов поддерживается постоянная температура, которая позволяет бороться со всеми известными видами загрязнений и аллергенов. Можно легко придать одежде свежий вид, устранить неприятный запах и разгладить мелкие складки без применения моющих средств.

Всего двадцать минут — и одежда снова чистая и выглаженная. Умная и яркая панель управления делает процесс ухаживания за вещами еще более простым.

Функция пара LG TrueSteam получила высокие оценки качества Фонда британских аллергологов, а также была протестирована и отмечена Ассоциацией детских аллергологов и иммунологов России.





10 лет гарантии

Барабаны стиральной машины приводятся в движение инверторным мотором с прямым приводом, что обеспечивает практическую бесшумность работы. Благодаря отказу от традиционного приводного шкива и ременной подачи, снижаются вибрации, а следовательно, машина менее подвержена износу.

Именно поэтому компания LG Electronics дает 10 лет гарантии на работу мотора. А новая функция Smart Diagnosis обеспечивает автоматическую дистанционную диагностику стиральных машин компании без вызова специалиста по сервисному обслуживанию на дом.

Приобрести стиральную машину LG TwinWash, а также ознакомиться с ценами можно в различных магазинах:

технорынок «Флешка» (бывшая «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший «Абу-Сахий»);

сеть MEDIAPARK Bozori и GoodZone;

фирменный магазин LG в ТРК Next.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: (+99871) 143−00−03.

По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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