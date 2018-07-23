Ассоциация футбола Узбекистана по футболу намерена сделать аргентинца Эктора Купера главным тренером национальной сборной. Переговоры на завершающей стадии, сообщил «Газете.uz» источник в АФУ.

По данным «Народного слова» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, стороны уже достигли соглашения, однако в АФУ заявили, что контракт еще не подписан.

До кандидатуры 62-летнего Эктора Купера, ассоциация вела переговоры с такими специалистами, как наставником Ирана Карлушем Кейрушем, с которым была устная договоренность, главным тренером сборной Италии Роберто Манчини и главным тренером сборной Хорватии Златко Даличем.

Эктор Купер за свою тренерскую карьеру руководил «Мальоркой» (Испания), «Валенсией» (Испания), «Интером» (Италия), «Реал Бетисом» (Испания), «Пармой» (Италия), сборной Грузии и другими.

Последним место работы специалиста была сборная Египта, которая вышла на чемпионат мира-2018 в России, но завершила свое участие в групповом этапе турнира.

Уточнено: переговоры на завершающей стадии.