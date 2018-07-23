В связи с закрытием аэропорта Ургенча рейсы Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» выполняются в Нукус и из Нукуса. Публикуем расписание рейсов на 24 и 25 июля.

24 июля

Рейс HY051 вылетит из Ташкента в 15:05, время прибытия в Нукус — 16:05. Рейс HY052 вместо Ургенча вылетит из Нукуса в 16:45, прибытие в Ташкент — в 18:20.

вылетит из Ташкента в 15:05, время прибытия в Нукус — 16:05. Рейс вместо Ургенча вылетит из Нукуса в 16:45, прибытие в Ташкент — в 18:20. Рейсы HY057/058 в/из Ургенча отменены. Пассажиры с билетами на рейс HY057 до Ургенча будут отправлены в Нукус рейсом HY017. Вылет из Ташкента — в 20:00, прибытие в Нукус — в 21:45. Пассажиры с билетами на рейс HY058 из Ургенча будут отправлены в Ташкент из Нукуса рейсом HY018, с промежуточной посадской в Бухаре. Вылет из Нукуса — в 22:30, прибытие в Бухару — в 23:30. Вылет из Бухары — в 00:10, прибытие в Ташкент — в 01:15.

25 июля

Рейсы HY051/052 в/из Ургенча отменены. Пассажиры с билетами на эти рейсы будут отправлены в Нукус и обратно рейсами HY011/012. Рейс HY011 вылетит из Ташкента в 07:00, прибытие в Нукус — в 08:45. Рейс HY012 вылетит из Нукуса в 09:25, прибытие в Ташкент — в 11:00.

в/из Ургенча отменены. Пассажиры с билетами на эти рейсы будут отправлены в Нукус и обратно рейсами HY011/012. Рейс HY011 вылетит из Ташкента в 07:00, прибытие в Нукус — в 08:45. Рейс HY012 вылетит из Нукуса в 09:25, прибытие в Ташкент — в 11:00. Рейсы HY053/054 в/из Ургенча отменены. Пассажиры с билетами на эти рейсы будут отправлены в Нукус рейсами HY047/048, следующими по маршруту Ташкент-Навои-Нукус-Ташкент. Рейс HY047 вылетит в Нукус в 13:20, прибытие в Нукус (через Навои) — в 16:05. Рейс HY048 вылетит из Нукуса в 16:45, прибытие в Ташкент — в 18:20.

в/из Ургенча отменены. Пассажиры с билетами на эти рейсы будут отправлены в Нукус рейсами HY047/048, следующими по маршруту Ташкент-Навои-Нукус-Ташкент. Рейс HY047 вылетит в Нукус в 13:20, прибытие в Нукус (через Навои) — в 16:05. Рейс HY048 вылетит из Нукуса в 16:45, прибытие в Ташкент — в 18:20. Рейсы HY057/058 в/из Ургенча также отменены. Пассажиры с билетами на эти рейсы будут отправлены в Нукус и обратно рейсами HY017/018. Рейс HY017 вылетит в Нукус в 19:30, прибытие в Нукус — в 21:15. Рейс HY018 вылетит из Нукуса в 21:55, прибытие в Ташкент (через Самарканд) — в 00:55.

Пассажиры с билетами, оформленными на вышеуказанные рейсы, будут приниматься к полету по ранее оформленным билетам без дополнительных сборов.

Пассажирам с билетами до Ургенча по прилету в Нукус будут предоставлена автобусная транспортировка до аэропорта Ургенча. Пассажирам с билетами из Ургенча нужно явиться в аэропорт Ургенча не позже чем за 4 часа до вылета рейса по указанному выше графику для своевременного трансфера автобусом в аэропорт Нукуса.

В графики движения рейсов могут быть внесены изменения. Оперативные новости публикуются на сайте «Узбекистон хаво йуллари» и в Telegram-канале авиакомпании. Cправочная служба: (+99871) 140−02−00.