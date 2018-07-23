В Университете Инха в Ташкенте 28−30 июля пройдет второй учебно-практический фестиваль «Занимательная математика», сообщила пресс-служба вуза.

Основная цель фестиваля — показать математику как увлекательную для детей науку, которую можно изучать и преподавать интересно.

Фестиваль ориентирован на учащихся школ, лицеев и колледжей, а также других образовательных учреждений и учителей математики.

На фестивале будет представлено 25 математических стендов. Преподавателей математики из образовательных учреждений Южной Кореи покажут на этих стендах математические пазлы, загадки и головоломки. В рамках фестиваля состоятся конкурсы среди школьников и лекции южнокорейских профессоров по математике.

Участники фестиваля смогут участвовать в акции «Час программирования» и пройти одно бесплатное занятие по изучению его основ.

Организаторами фестиваля выступили Университет Инха в Ташкенте и Университет Инха в Республике Корея, а также Корейское общество исследований культуры математики для учителей при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерства народного образования, Министерства высшего и среднего специального образования, а также сети супермаркетов korzinka.uz.

Первый учебно-практический фестиваль «Занимательная математика» прошел 6−8 января 2016 года. В течение трех дней фестиваль посетили более 5000 человек.