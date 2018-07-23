Хокимият Ташкента создаст новую систему связи с населением, сообщили «Газете.uz» в Общественном совете при столичной администрации.

Общественный совет подал запрос хокимияту Ташкента с просьбой разъяснить ситуацию с обращениями жителей и многочисленными жалобами.

По информации хокимията, за минувший год через Виртуальную приемную президента Узбекистана в адрес столичной и районных администраций поступило более 150 тысяч обращений, которые впоследствии были обработаны.

Однако, отмечает Общественный совет, несмотря на масштабность проделанного, работа с обращениями граждан требует улучшений.

В ответ хокимият Ташкента сообщил о подготовке нескольких пилотных проектов.

Реализуется пилотный проект высокотехнологичного ситуационного центра. Это ресурс, куда оперативно в онлайн-режиме стекается вся информация от городских служб. Она автоматически обрабатывается и на одном экране показывает ситуацию в столице. Этот ситуационный центр будет интегрирован со всеми службами города.





Параллельно запускается пилотный проект омниканального диспетчерского/контакт-центра. Он консолидирует все каналы обращений и устранит разрозненность в администрировании работы с потребностями жителей Ташкента.

После полного запуска этих проектов обращения будут обрабатываться и немедленно пересылаться в соответствующие службы, которые будут интергрированы в общую систему оповещения и реагирования.

«В такой системе каждое обращение, каждое сообщение или даже каждый комментарий в диспетчерский/контакт-центр, канцелярию, через мобильное приложение, интернет-портал и соцсети, будет обработан и отслежен до факта исполнения», — рассказали в Общественном совете.

В течение квартала заработает единая справочная горячая линия, информация которой будет немедленно передаваться в соответствующее структурное подразделение

хокимията, Министерства жилищно-коммунального хозяйства и ответственным ведомствам.

Ведется также работа по реинжинирингу новых каналов коммуникации, прежде всего цифровых, через которые жители и гости Ташкента смогут быстро подать жалобу или получить нужную информацию.

Готовится интерактивно-информационный портал, задачей которого будет постоянное информирование о новшествах, происшествиях и изменениях в городе. Туда же будут интегрированы онлайн-карты города с почтовыми отделениями, школами, больницами и отделениями правоохранительных органов.

«Важно, чтобы властям хватило политической воли и последовательности для внедрения всего этого. Общественный совет будет следить за продвижением в данном вопросе и информировать горожан», — резюмировали в совете.