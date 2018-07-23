Суды по уголовным делам в первом полугодии рассмотрели 20283 дела в отношении 26442 лиц, сообщил «Газете.uz» официальный представитель Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

При этом 375 лиц оправданы и реабилитированы, количество осужденных составило 19683 лица, из них в отношении 4828 лиц назначено наказание в виде лишения свободы, а в отношении 13657 лиц назначены другие виды наказаний, 1198 лиц осуждены условно.

1770 лиц освобождены из-под стражи из зала суда в связи с назначением им наказаний, не связанных с лишением свободы, 15504 лица освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, 4791 лицу назначенное наказание заменено на более мягкое, из обвинения 4101 лица исключены или переквалифицированы статьи, необоснованно вмененные органами предварительного следствия.

В сравнении с первым полугодием прошлого года сократились показатели судимости по таким видам преступлений, как умышленное убийство, изнасилование, разбой, грабеж, хищение путем присвоения или растраты, кража, получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве, хулиганство, угон транспортного средства, умышленное тяжкое и средней тяжести телесное повреждение и преступления, составляющие незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ.

За отчетный период 4634 лица освобождены от уголовной ответственности.

В отношении 2226 лиц, возместивших материальный ущерб в размере более 196,1 млрд сумов назначены наказания, не связанные с лишением свободы.

9032 уголовных дела, то есть почти 45% всех дел, рассмотрены в ходе выездных судебных заседаний.

Кроме этого, судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда в надзорном порядке рассмотрено 524 дела в отношении 678 лиц. Отменены решения нижестоящих судов в отношении 53 лиц и изменены судебные решения в отношении 266 лиц.