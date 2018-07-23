Генеральная прокуратура и Министерство народного образования изучают ситуацию в специализированной школе №64 для мальчиков, нуждающихся в особых условиях содержания, воспитания и образования, в Самарканде, сообщили «Газете.uz» в пресс-службах Генпрокуратуры и МНО.

Мать одного из воспитанников Мухаббат Мирзаева сообщила нашему изданию, что воспитатели и руководство спецшколы систематически избивают детей, оказывают физическое и психологическое давление, не проводят уроков и занятий, привлекая их к тяжелому физическому труду, плохо кормят и часто оставляют их голодными.

Ситуация взята под личный контроль руководством Генеральной прокуратуры и прокурором Самаркандской области, уже начато изучение. Мухаббат Мирзаева посетила Генпрокуратуру и получила разъяснение по поводу планируемых действий.

Министерство народного образования сформировало рабочую группу, в которую вошли представители МНО и правоохранительных органов, для изучения ситуации на месте.

Мухаббат Мирзаева сообщила «Газете.uz», что в субботу ее сына Элмурода снова избил директор, который заставил его написать объяснительную, в которой говорится, что расписка была написана мальчиком под принуждением воспитательницы.

Более того, по ее словам, психологи подготовили для воспитанников вопросники, в которых они по принуждению указывают, что их никто не бьет и что их хорошо кормят.