В 2018/2019 учебном году прием на очную форму обучения в Академию МВД осуществлялся без вступительных тестовых испытаний путем специального профессионального отбора и индивидуального собеседования. Это было предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 16 августа 2017 года «О мерах по коренному совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел».

Для проведения отбора кандидатов в академию были созданы рабочие группы по разъяснению порядка приема и обучения. Встречи, проведенные во всех регионах, освещались по каналам местного телевидения.

Прием в Академию МВД осуществлялсяв три этапа: посредством проведения предварительного отбора, специального профессионального отбора и итогового индивидуального собеседования.

Предварительный отбор проводили рабочие группы, созданные в МВД Узбекистана, МВД Каракалпакстана, ГУВД Ташкента и УВД областей. Всего ими было принято более 20 тысяч кандидатов, из которых до специального профессионального отбора были допущены более 9250 кандидатов.

Специальный профессиональный отбор включал в себя прохождение военно-врачебной комиссии, письменную работу, оценку общефизической подготовленности и степени знания иностранных языков. До этапа индивидуального собеседования прошли более 4000 кандидатов.

В ходе отбора присутствовали наблюдатели из каждого регионального управления внутренних дел, а также квалифицированные специалисты, привлеченные по согласованию

с соответствующими министерствами и организациями.

Процессы отбора записывались на видео. Во время проведения письменной работы, оценки общефизической подготовленности и степени знания иностранных языков осуществлялось шифрование персональных данных кандидатов на основе специальных карточек.

Новыми курсантами Академии МВД стали 633 человека.