Актриса Фарангиз Режаметова (Жамолханова) погибла в ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Абдулла Кадыри и Махатма Ганди в Ташкенте, сообщила пресс-служба ГУВД.

20 июля примерно в 21:15 часов автомобиль марки Mercedes-Benz совершил наезд на 25-летнюю девушку. Водитель, 23-летний Улугбек Э, повез пострадавшую в больницу, но в дороге она скончалась.

По словам очевидцев происшествия, водитель иномарки не пропустил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, отмечается в сообщении.

По данному факту следственным отделом УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).

Фарангиз Режаметова (1993 г. р.) родилась в семьи артистов. Ее мама — заслуженная актриса Узбекистана Фотима Режаметова, а дедушка — заслуженный артист Узбекской ССР Туган Режаметов. Фарангиз снялась десяти кинолентах и сериалах, таких как «Сехрли калпокча», «Уй бекаси» и других, а также сыграла главную роль в фильме Зульфикара Мусакова «Ойижон».