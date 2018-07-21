22 июля Elmakon открывает в ТРЦ Samarkand Darvoza свой десятый крупнейший магазин современной электротехники. В честь этого события сеть магазинов совместно с Samsung запускает новую акцию.





По акции каждый покупатель любой бытовой техники Samsung в Elmakon может стать участником розыгрыша 10 млн сумов. Кроме того, открытие каждого магазина Elmakon традиционно сопровождается акциями и подарками, и открытие крупнейшего магазина сети не станет исключением.





Сеть магазинов Elmakon появилась в ноябре 2017 года и за столь короткий период уже успела открыть магазины почти по всему Узбекистану. Elmakon — это дом ультрасовременной, модной, умной электроники, место, где переплетаются дух и стильные образы растущего мегаполиса, развивающихся технологий, модной музыки и современного образа жизни. Придя в один из магазинов сети, можно получить профессиональную консультацию, широкий ассортимент различных устройств, и конечно же, море впечатлений.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+99871) 203−12−03

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