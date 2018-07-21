Гражданин Австрии Игорь Митчка будет оказывать безвозмездную помощь Министерству народного образования Узбекистана в качестве консультанта, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МНО.

Выпускник Йельского университета Игорь Митчка откликнулся на приглашение министра народного образования Шерзода Шерматова через сеть выпускников Йельского университета, где обучался и сам глава МНО.

Эксперт работает в специальной экспертно-аналитической группе при МНО, которая готовит концепцию нового Центра совершенствования образования. В списке его задач — привлечение зарубежных партнеров для внедрения новых подходов в системе образования, направленных на то, чтобы выпускники школ были более готовыми к требованиям современного мира, говорится в сообщении.

Акцент будет сделан на совершенствовании преподавания навыков предпринимательства и ведения переговоров, программирования и использования возможностей ИКТ, а также повышении мотивации учащихся для достижения успеха.

Игорь Митчка имеет опыт в сфере финансов, он работал в американском инвестиционном банке Goldman Sachs (2015−2017 годы).