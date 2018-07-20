Денежные переводы теперь стали удобнее и дешевле. За один клик можно получить деньги на карту без утомительных очередей и длительных ожиданий.
Ранее для получения денежных средств нужно было прийти в пункт переводов. В настоящее время появилась возможность получить их, не посещая банк. «Универсалбанк» совместно с Qiwi и Uzcard запустил новый проект «Денежные переводы онлайн». Теперь близкие могут отправить деньги из любой точки мира через систему Contact.
Денежный перевод зачисляется по валютно-обменному курсу «Универсалбанка» в национальной валюте на пластиковую карту любого банка. Лимит при отправке денег из зарубежных стран составляет 500 долларов США. Комиссия 2% оплачивается отправителем.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+99871) 200−11−10
Сайт: universalbank.uz
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