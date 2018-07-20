В целях реализации задач, поставленных президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мизиёевым на видеоселекторном совещании 4 июля 2018 года, посвященного вопросам адресной и систематической работы с молодежью, создания для нее благоприятных условий и обеспечения занятости, а также на основе реализации государственной программы «Молодежь — наше будущее», утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан 27 июня 2018 года №ПП-5466, 14−15 июля в Ташкенте в АКБ «Туронбанк» был проведен семинар в форме открытого диалога с участием более ста талантливых молодых людей из Ташкентского городского и областных филиалов банка на тему «Дальнейшего улучшения занятости молодежи в „Туронбанке“».





Открывая семинар, председатель правления «Туронбанка» Чори Мирзаев рассказал о возможностях и привилегиях, которые предоставляет глава государства молодым людям, а также о работе, проводимой в «Туронбанке» с целью поддержки талантливых молодых сотрудников и раскрывающихся для них возможностях по реализации своих способностей в будущем.

По словам председателя правления, за последние шесть месяцев текущего года 60 молодых людей прошли обучение на учебных курсах при различных финансовых учреждениях, а на семинарах, организованных банком в областях, повысили свои профессиональные навыки около 500 сотрудников. В банке широко внедрена практика назначения талантливой молодежи на руководящие должности. Так, Чори Мирзаев поблагодарил и вручил специальные сертификаты и памятные подарки победителям этапа конкурса «Самый молодой активный сотрудник банка» среди коммерческих банков Наманганской и Самаркандской областей Улугбеку Хамрокулову и Маруфу Тиркашеву, а также победителю чемпионата Азии и чемпионата мира по таэквондо Давлатжону Олимжонову.

Заместитель министра культуры Республики Узбекистан, народный артист Узбекистана Озодбек Назарбеков, выступая на семинаре, с гордостью рассказал о созданных государством условиях для молодежи, которая в ответ занимает призовые места на международных олимпиадах, спортивных соревнованиях и музыкальных конкурсах.





Также в ходе семинара состоялась творческая встреча с Народным артистом Узбекистана Якубом Ахмедовым и главным редактором журнала «Саодат» Мунаввархон Усмановой. С большым интересом молодежь выслушала и доклад Нуршода Рамазанова о деятельности Молодежного союза Узбекистана.

В ходе открытого диалога представители молодежи задали вопросы руководству банка, а также предложили использовать инновационные и информационные технологии для дальнейшего развития банка, а наиболее активные участники получили памятные призы.

На второй день семинара участники посетили места паломничества в комплексах «Зангиата» и «Хазрати Имам», а также ознакомились с проектами возводимых с использованием последних инновационных технологий Tashkent City и Центра исламской цивилизации и проводимыми на строительных площадках работами.

Затем участники семинара возложили цветы к памятнику Первого президента Ислама Каримова и посетили музей Ислама Каримова и Государственный музей истории Темуридов. Экспонаты обоих музеев подняли чувство гордости среди молодых людей и помогли усилить свою любовь к Родине.

Одним словом, семинары такого рода, ежемесячно проводимые руководством «Туронбанка», не только улучшают знания и навыки сотрудников, но вместе с тем помогают укреплять их веру в будущее через верность Родине и изучение истории своих предков.

На правах рекламы.