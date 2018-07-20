Обвиняемый в членстве в террористических организациях Закир Рахимов возвращен в Узбекистан. Он был задержан в Стамбуле после оперативно-следственных мероприятий сотрудников Навоийского областного управления Службы государственной безопасности, сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».

Зокир Зарипович Рахимов (1973 г. р.) — уроженец Карманинского района Навоийской области. По данным программы «Ахборот 24», с 1994 по 1997 годы был членом религиозно-экстремистского течения «Джихадисты» и принимал активное участие в его сборищах, слушал лекции экстремистского толка, затем вступил в ряды Исламского движения Туркестана, а позже стал членом международной террористической организации Союз исламского джихада. Находился в розыске с 2000 года.

После событий 1999 года (террористические акты в Ташкенте, включая покушение на первого президента Узбекистана Ислама Каримова) с началом допросов, проводимых правоохранительными органами среди членов различных экстремистских групп, Закир Рахимов осенью того же года выехал в Таджикистан и примкнул к членам террористической организации Исламское движение Туркестана.

«Нас обучили использованию огнестрельным оружием. Религиозное учение нам преподавал Абдували из Намангана. Он агитировал построить исламское государство в Средней Азии. В конце 1999 года-начале 2000-го мы в составе 100−150 человек перешли границу Афганистана, в провинцию Кундуз. В феврале-марте 2000 года попали в Мазари-Шариф, там в лагере Исламского движения Туркестана занимались хозяйственным делами», — заявил Закир Рахимов программе «Ахборот 24».

В 2001 году он был вынужден бежать в Пакистан после террористических актов в США. «После терактов 11 сентября в США ситуация в Афганистане поменялась. В конце 2001-начале 2002 мы перешли в Пешавар. В 2005 году я приехал в Иран», — рассказал он.

В иранском Мешхеде Закир Рахимов вступил в группу Союза исламского джихада. Приблизительно до 2012 года он жил по поддельному таджикскому паспорту.

В 2014 году он переехал в Турцию с другим поддельным паспортом гражданина Таджикистана. Все это время, как отмечается в программе, он снабжал незаконными паспортами и оказывал материальную поддержку членам экстремистских организаций.

Он также сыграл немаловажную роль в отправке через Иран вновь примыкающих к террористическим организациям лиц в лагеря боевиков в Пакистане и Афганистан, говорится в репортаже «Ахборот 24».

Навоийское областное управление СГБ продолжает следственные мероприятия.