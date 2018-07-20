Президент Шавкат Мирзиёев в Институте ядерной физики побеседовал с представителями Академии наук и научно-исследовательских институтов, академиками, учеными, молодыми исследователями, сообщила пресс-служба главы государства.

Руководитель страны подверг критике низкий уровень интеграции науки и производства и недостаточную поддержку научных исследований.

«Необходимо, чтобы каждое исследование рассматривалось как продукт, покупатель которого заранее известен», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства сообщил, что на поддержку внедрения научных разработок в практику будет выделен грант в 100 млн долларов, заработная плата работников научно-исследовательских институтов будет повышена в разы.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам исполнения задач сферы, подготовки кадров, создания и внедрения научных разработок.