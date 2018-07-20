Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 июля подписал постановление о повышении размеров оплаты труда работников сферы науки и высшего образования, а также государственной поддержке внедрения результатов научной и научно-технической деятельности.

Напомним, постановлением главы государства от 5 апреля с 1 сентября в дифференцированном порядке в среднем на 25% повышаются размеры базовых должностных окладов руководящих и научных работников научно-исследовательских учреждений (НИУ), участвующих в реализации научно-технических программ фундаментальных, прикладных исследований и инновационных работ за счет средств государственного бюджета, а также руководящих работников и профессорско-преподавательского состава высших образовательных учреждений.

Новым постановлением предусмотрено увеличение с 1 августа размеров зарплаты работников аппарата управления Академии наук в 2 раза, а с 1 сентября — размеров зарплаты инженерно-технического персонала НИУ, на который возложены функции по конструкторско-технологическому обеспечению научной деятельности и обслуживанию научного лабораторного оборудования, в дифференцированных размерах от 30% до 100% в зависимости от занимаемой должности и сферы научной деятельности.

Кроме того, в следующем году в два этапа будут повышены размеры зарплаты руководящих и научных работников НИУ, участвующих в реализации научно-технических программ фундаментальных, прикладных исследований и инновационных работ за счет госбюджета, инженерно-технического персонала НИУ, на который возложены функции по конструкторско-технологическому обеспечению научной деятельности и обслуживанию научного лабораторного оборудования, а также руководящих работников и профессорско-преподавательского состава вузов: с 1 января — на 20% и с 1 июля — на 25%.

Документом предусмотрено создание президентского Фонда коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности с открытием его счетов в «Ипотека банке» в размере 100 млн долларов США.

Основными задачами фонда определены ускоренное и широкое внедрение результатов научной и научно-технической деятельности с целью развития социально-экономической сферы, ориентация научной и научно-технической деятельности на получение практических результатов путем софинансирования высокотехнологичных предпринимательских проектов-стартапов, а также направление исследований на ускоренную разработку продуктов и технологий с высокой степенью коммерциализации посредством участия в качестве учредителя в реализуемых стартапах.

Критерии оценки и отбора результатов научной и научно-технической деятельности для финансирования за счет средств фонда будут разработаны в месячный срок.