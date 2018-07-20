ГУВД Ташкента сообщило о получении пяти заявлений от водителей и владельцев транспортных средств, у которых в период с 22:00 часов 17 июля до 7:00 часов 18 июля были похищены государственные номерные знаки автотранспортных средств.

Злоумышленник (судя по всему, все случаи связаны) снимал номера с автомобилей, припаркованных по ул. Чуст и Буюк ипак йули в Мирзо-Улугбекском районе. На машинах он оставлял записку с указанием канала в мессенджере, по которому потерпевшие могут связаться с ним.

В ходе оперативных мероприятий два номерных знака были обнаружены. ГУВД располагает сведениями о подозреваемом и предпринимает меры по его задержанию. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

ГУВД призвало жителей сообщать о преступлениях, жертвой или очевидцем которых они стали, в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102, либо сотрудникам, патрулирующим город.

«Чем быстрее стражи правопорядка получат информацию о происшествии, тем выше шанс раскрыть совершенное преступление по горячим следам и предотвратить другие аналогичные противоправные деяния», — отмечается в сообщении.