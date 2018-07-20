Министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов 17 июля провел в УВД Самаркандской области расширенное совещание, на котором рассмотрены проблемы и недостатки, выявленные в ходе изучения деятельности органов внутренних дел региона. Об этом сообщило УзА со ссылкой на пресс-службу МВД.

Изучение проводилось по указанию президента страны в период с 12 по 17 июля рабочей группой во главе с министром, образованной совместным распоряжением Генеральной прокуратуры и МВД. Поводом послужил нашумевший инцидент в ОВД города Каттакургана.

На совещании отмечалось, что из-за неуместных действий некоторых сотрудников при общении с гражданами, безответственности и халатности руководителей, а также отсутствия должного контроля за подчиненными допускаются системные недостатки, которые становятся причиной справедливого недовольства населения.

Подчеркивалось, что подобное положение дел «абсолютно не соответствует реформам, реализуемым в стране и направленным на обеспечение мирной и благополучной жизни народа».

Жесткой критике было подвергнуто состояние в некоторых районах области работы по раннему предупреждению правонарушений, обеспечению неотвратимости наказания в отношении лиц, совершивших преступление, оказанию своевременной и качественной помощи населению.

Министр внутренних дел заслушал отчеты начальника областного управления внутренних дел, его заместителей, начальников управлений профилактики правонарушений, безопасности дорожного движения, руководителей ОВД города Самарканда, Нурабадского, Джамбайского, Пайарыкского, Акдарьинского, Тайлакского, Самаркандского, Иштыханского и Пастдаргомского районов, допустивших ошибки и недостатки в служебной деятельности.

За систематические недостатки в работе от занимаемых должностей освобождены заместитель начальника областного УВД по кадрам О. Рахмонов, первый заместитель начальника Самаркандского управления по координации деятельности органов внутренних дел Ш. Ганиев, первый замначальника Кошрабадского районного ОВД Х. Усмонов, замначальника Тайлакского районного ОВД М. Махкамов, замначальника Акдарьинского районного ОВД по вопросам молодежи Н. Усанов и замначальника управления безопасности дорожного движения Самаркандского областного УВД по кадрам Н. Тилавов.

Кроме того, приняты меры дисциплинарного воздействия в отношении сотрудников служб профилактики правонарушений, уголовного розыска, следствия и по работе с кадрами. Глава МВД также поручил провести внеочередную аттестацию всех сотрудников органов внутренних дел Каттакургана.

Ранее сообщалось об увольнении в ходе посещения министром Самаркандской области начальника ОВД Каттакургана И. Абдукаххорова и трех руководящих сотрудников, а также начальника Булунгурского районного ОВД С. Абдухакимова и начальника Пахтачинского районного ОВД Х. Абдухамидова.

Пулат Бобожонов поручил Академии МВД разработать совместно с квалифицированными специалистами-практиками адресные учебные программы для повышения уровня знаний и профессионального мастерства сотрудников органов внутренних дел Самаркандской области, провести переподготовку всего личного состава, обеспечить соблюдение культуры общения при работе с гражданами, принятие беспристрастного и законного решения по каждому обращению, организовать повседневную работу на основе принципа служения интересам народа, разработать и реализовать программу комплексных мер по предотвращению случаев нарушения закона и служебной дисциплины.

Рабочая группа во главе с министром внутренних дел продолжит изучение деятельности органов внутренних дел по обеспечению надежной защиты прав, свобод и законных интересов граждан.