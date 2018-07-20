Государственный музей искусств Каракалпакстана имени Игоря Савицкого прокомментировал инцидент с картиной Александра Шевченко «Баба с ведрами».

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что картина была повреждена водой из-за срабатывания системы пожаротушения и не подлежит восстановлению.

По данным администрации музея, происшествие случилось в ночь с 15 на 16 июля на третьем этаже экспозиционного зала блока №2. От струи из самопроизвольно сработавшего оросителя тонкораспыленной водой действительно пострадала картина Александра Шевченко «Баба с ведрами».

Источник: museum.kr.uz.

«Работа получила повреждения в виде отслоений красочного слоя в некоторых местах. По предварительному заключению реставраторов музея, работа подлежит восстановлению», — говорится в сообщении.

Администрация музея ведет переговоры по привлечению специалистов к реставрации работы.

Картина «Баба с ведрами» выполнена маслом на холсте, датируется 1913 годом. В коллекции музея Савицкого хранится 195 произведений живописи и графики Александра Шевченко.