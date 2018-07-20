Генеральная прокуратура Узбекистана изучит причины срабатывания пожарной сигнализации в Государственном музее искусств Каракалпакстана имени Игоря Савицкого. В ночь с 15 на 16 июля вода из самопроизвольно сработавшей системы пожаротушения повредила картину Александра Шевченко «Баба с ведрами».

Как сообщили «Газете.uz» в Генпрокуратуре, по данному факту составлен акт с участием сотрудников и специалистов музея. В настоящее время изучаются причины срабатывания пожарной сигнализации.

Кроме того, 8 июня сотрудники музея уронили на пол и повредили отреставрированную часть картины Николая Карахана «Вечерний намаз», когда переносили работу из одного зала в другой. Картина была вновь отреставрирована и возвращена в экспозиционный зал.

13 июля из экспозиции убрали скульптуру из орехового дерева Жолдасбека Куттымуратова «Амударья». Причиной стало обнаружение неизвестных насекомых. После химической обработки скульптура была перенесена в фонд музея. В скором времени ее также вернут на место.

По данным случаям прокуратура Нукуса проводит следственные мероприятия, назначена комплексная экспертиза (пожарно-техническая и художественная).