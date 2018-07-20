1 июля бизнес-школа Profi Training получила статус аккредитованного провайдера по программе CIMA «Управление эффективностью бизнеса».

Что такое CIMA?

CIMA — международная ассоциация специалистов по управленческому учету Великобритарии. Ассоциация основана в 1919 году и сегодня занимает лидирующие позиции среди профессиональных международных ассоциаций в области управления бизнесом.

Программы CIMA на русском языке нацелены на развитие навыков использования финансовой и нефинансовой информации для принятия управленческих решений. Программы охватывают ключевые аспекты управления эффективностью деятельности организаций, актуальные для ведения бизнеса в России и странах СНГ.

Какие компетенции включает в себя программа?

Учебный план делится на три уровня достижений. Участники продвигаются от операционного уровня к управленческому уровню и, наконец, до стратегического уровня.

«Операционный» уровень охватывает вопросы реализации стратегии, а также отчетность по реализации стратегии. Основное внимание отводится краткосрочной перспективе. «Управленческий» уровень преобразовывает стратегию, принятую на более высоких уровнях управления, и передает ее на нижние уровни для реализации. Здесь отслеживается и учитывается реализация стратегии, а также обеспечивается осуществление корректирующих мер в случае необходимости. Уровень сфокусирован на среднесрочной перспективе. «Стратегический» уровень концентрируется на принятии стратегических решений и обеспечении условий, при которых могут быть реализованы эти решения. Основное внимание отводится долгосрочной перспективе.

Кроме этого, на каждом уровне выделены три компонента — конкретные области знаний. Содержание каждого компонента усложняется при движении «вверх» по квалификации. Все три компонента взаимосвязаны, чтобы обеспечить целостную совокупность знаний, которые будут предоставлять успешным участникам необходимые компетенции.

Компонент «Предприятие» связан с разработкой стратегии, а также ее эффективной реализацией. В нем обращается внимание на то, как управление изменениями, управление проектами, управление взаимоотношениями и структурирование организаций может помочь для успешной реализации стратегии. Компонент «Эффективность» использует инструменты и методы управленческого учета и управления рисками с целью обеспечения реалистичности стратегии и для контроля за ее осуществлением. В рамках обучения будут получены навыки по подготовке бюджетов, принятию решений по ценообразованию и капитальным затратам, управлению затратами и эффективностью. Учебный план разработан с целью развить способность участников к идентификации, классификации, оценке и управлению рисками. В компоненте «Финансы» основным является финансовый учет и учет обязательств организации. Это включает в себя понимание нормативно-правовой базы и требований к внешней отчетности, а также возможность построения и оценки сложных финансовых отчетов, чтобы показать финансовое положение и результаты деятельности организации. Раскрываются основы коммерческого налогообложения и налоговые последствия финансовых решений. Компонент также рассматривает разработку финансовой стратегии, которая связана с формированием стратегии организации, рассматриваемой по компоненту «Предприятие», и оценкой риска по компоненту «Эффективность».

Программа предметов каждого учебного компонента составлена последовательно, от операционного до стратегического уровня, способствуя постепенному развитию знаний, методов и навыков.

Схема профессиональной квалификации CIMA





Какие уровни включает программа на русском языке?

На русском языке доступно 2 уровня:

Сертификат CIMA «Управление эффективностью бизнеса» на русском языке выдается после успешной сдачи экзаменов P1 «Управленческий учет» и P2 «Продвинутый управленческий учет». Диплом CIMA «Управление бизнесом» на русском языке — выдается после успешной сдачи экзаменов P1 «Управленческий учет», P2 «Продвинутый управленческий учет» и Управленческого ситуационного экзамена.

Экзамены проводятся в компьютерной форме по всему миру в аккредитованных центрах Pearson Vue. С 2017 года экзамены CIMA на русском языке можно сдавать в центрах Pearson Vue в Ташкенте.





На фото: Вручение диплома CIMA «Управление бизнесом» на русском языке эксперту по МСФО и управленческому учету компании ElectEx, тренеру бизнес-школы Profi Training Андрею Байрашеву

Обладатели сертификата или диплома CIMA на русском языке могут продолжить обучение на английском языке на более высоких уровнях сертификации CIMA. При этом обладатели Диплома CIMA «Управление бизнесом» на русском языке могут продолжить обучение на английском языке сразу со стратегического уровня.

В сентябре 2018 года в бизнес-школе Profi Training стартует первый живой курс на получение сертификата CIMA «Управление эффективностью бизнеса» на русском языке.

Желающие пройти обучение могут зарегистрироваться по ссылке.

Желающие стать тренером по программе CIMA могут оставить заявку.

Получить прайс на все курсы и тренинги бизнес-школы Profi Training можно в Telegram-боте: t.me/ProfitEventsBot

Дополнительную информацию о CIMA можно найти на официальном сайте: cimaglobal.com

Телефоны для справок: (+99871) 200−24−27, (+99890) 957−24−27.

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