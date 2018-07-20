«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из семи интересных вариантов досуга в Ташкенте на выходных 21 и 22 июля.

Кинопремьеры 21 и 22 июля

В столице проходят две премьеры фильмов — биографическая драма «Клуб миллиардеров» и фантастический триллер «Паранормальное».

Также продолжаются показы фильмов «Монстры на каникулах 3: Море зовет», «Невидимка», «Человек-муравей и Оса», «Эскобар», «Убийца 2. Против всех».

Вечеринки 21 и 22 июля

Популярные заведения проводят вечеринки и вечера живой музыки для посетителей. В аквапарке Atlantis пройдет выступление известной поп-группы Artik & Asti. В баре Like — музыкальные сеты DJ Sam. Также проходят вечеринки в The Time, One More и «7 Пятниц».

Выставка 21 июля

Галерея Bonum Factum приглашает на открытие выставки «Коллекционные открытки. Туркестан и Бухарский эмират», где будут представлены более 100 коллекционных открыток и документальный фильм «Хроника Туркестана» начало XX века.

Детская программа 22 июля

Ресторан April приглашает ребят на развлекательную программу с персонажами фильма «Чарли и шоколадная фабрика». Гостей также ждут творческие мастер-классы.

Акция в бассейне 21 и 22 июля

Бассейн Acapulco объявляет об акции — каждый день посетителей ждут скидки после 18:00. Где еще можно искупаться и позагорать — в полной подборке аквапарков и бассейнов на Afisha.uz.

Прогулка в парке 21 и 22 июля

В парке «Ашхабад» 21 июля в 20:00 пройдет криогенное шоу — эксперименты с охлаждением. А в Central Park посетителей ждут кукольное представление, танцевальные постановки с участием звезд эстрады и многое другое. Парк Anhor Lokomotiv подготовил танцевальную программу на воскресенье.

Спортивная тренировка 22 июля

В Экопарке пройдет спортивная тренировка в формате Full body training от команды BeFit, проведет которую Александр Нурматов.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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