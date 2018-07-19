Единый общереспубликанский процессинговый центр активировал функцию отмены операции во всех POS-терминалах Uzcard, сообщила пресс-служба центра.

Функция может быть использована для коррекции ошибочно проведенных по терминалу операций или для возврата товара по желанию потребителя. До закрытия смены на терминале любая операция, которая осуществлялась с карт Uzcard за текущий день, может быть отменена.

Отменить операцию с момента совершения покупки с пластиковых карт Uzcard возможно до конца дня, с международных пластиковых карт — до 16:00.

Таким образом, можно вернуть товар в день, когда была осуществлена покупка через карты Uzcard, UnionPay и MasterCard, при наличии чека, а также моментально вернуть средства при отмене операции.