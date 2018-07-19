Заседание по улучшению социальной защиты детей и реализации прав ребенка с участием членов правительства Узбекистана и представителей Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) прошло в Ташкенте в среду. В нем участвовали вице-премьеры Танзила Нарбаева и Азиз Абдухакимов, министр здравоохранения Алишер Шадманов, министр народного образования Шерзод Шерматов, министр дошкольного образования Агриппина Шин, министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев, которые рассказали о реализации Страновой программы ЮНИСЕФ на 2016−2020 годы и проблемах в руководимых ими сферах. Со стороны ЮНИСЕФ участвовали глава представительства фонда в Узбекистане Саша Грауманн и региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Афшан Хан. Корреспондент «Газеты.uz» записала основные высказывания участников встречи.

О реформе социальной защиты детей

«Мы хотели бы, чтобы система социальной защиты в Узбекистане была одной из лучших в регионе», — отметил вице-премьер Азиз Абдухакимов, курирующий правительственный комплекс по вопросам образования, здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма. Шагом к этому станет создание единого органа, ответственного за систему социальной защиты, социальную работу и кейс-менеджмент, объединяющего социальные услуги и выплаты для профилактики тяжелых жизненных ситуаций семей, детей и помощи им в случае кризиса, заявил он.

Заместитель премьер-министра обозначил три задачи совместной работы правительства и ЮНИСЕФ: экспертная поддержка, разработка новых программ и проектов и пересмотр плана действий для достижения максимального эффекта от средств, выделяемых ЮНИСЕФ.

Региональный директор ЮНИСЕФ Афшан Хан выразила удовлетворение тем, что правительство приняло все рекомендации Комитета ООН по правам ребенка, предоставленные в 2013 году, и приветствовала конкретные меры, предусмотренные в Стратегии действий по имплементации норм Конвенции по правам ребенка. Она также подчеркнула ключевое значение доступных качественных баз данных для анализа и принятия решений на государственном уровне, в особенности в период реформ.

Об информационно-аналитических базах данных

Министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев признал отсутствие информационной базы данных о социально уязвимых слоях населения, их трудоустройстве и социальной защите, что не позволяет провести оценку социальной работы, оценить степень ее воздействия и затрудняет разработку мер по совершенствованию социальной защиты.

Сегодня 10% ВВП страны направляется на соцобеспечение и выплаты. «Вроде бы большие средства направляются на социальную защиту, но адресность ее оставляет некоторые вопросы», — отметил Шерзод Кудбиев. Отсутствие единого органа, ответственного за реализацию и координацию государственной социальной политики, приводит к разобщенности предоставляемой социальной защиты, снижая ее эффективность.

Министр сообщил, что действующий порядок назначения и выплат социальных пособий через органы самоуправления граждан является недостаточно эффективным. Выявляются многочисленные факты предоставления пособий и материальной помощи не тем лицам, которые действительно в них нуждаются. Предлагается разработать стратегию социальной защиты и провести институциональную реформу в этой сфере для лучшей поддержки уязвимых слоев населения, в том числе детей.

Вице-премьер Танзила Нарбаева сообщила, что начат проект с Колумбийским университетом и Национальным университетом Узбекистана по подготовке специалистов и условий для внедрения механизмов социальной работы.





Региональный директор ЮНИСЕФ Афшан Хан.

Об инвестициях в человеческий капитал

Примером масштабных государственных инвестиций и ресурсов в будущее детей и молодежи Азиз Абдухакимов назвал создание Министерства дошкольного образования и реформу этой сферы.

О задачах министерства, созданного в сентябре 2017 года, рассказала его руководитель Агриппина Шин. Она подчеркнула особенности правового регулирования сферы, отметив: в законе «Об образовании» прописано, что дошкольное образование не является бесплатным и обязательным.

Министр отметила ряд проблем: внедрение инклюзивного дошкольного образования идет очень медленными темпами, существует расхождение в потребностях и доступе к услугам дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) (при уровне урбанизации 51% в городской местности действуют 60% детсадов), требует значительного улучшения качество кадров (69% педагогических кадров в ДОУ имеют среднее специальное образование), отсутствует единая система измерения качества услуг.

Принятая «Дорожная карта» по развитию дошкольного образования вносит положительные изменения в ситуацию: развивается частный сектор, поднят престиж воспитателя, отметила Агриппина Шин. Совершенствуются условия оплаты труда работников ДОУ: с марта базовые тарифные ставки повышены на 30%, с сентября ожидается повышение еще на 30%. Всего в текущем году на дошкольное образование из госбюджета выделяется 0,9% ВВП, или 2,8 трлн сумов.

Охват детей дошкольным образованием растет, с удовлетворением подчеркнула министр. Если в сентябре 2017 года он составлял 27,3% детей дошкольного возраста, то на конец июня текущего года — 33,1%. Предполагается постепенный переход на бесплатное одногодичное образование детей 6 лет для подготовки к школе. Предлагается вести 3-часовые занятия с загрузкой 15 часов в неделю.

Согласно стратегии развития сферы, к 2021 году предполагается достичь 100-процентного охвата детей в возрасте 6−7 лет дошкольным образованием. К этому сроку планируется, что ДОУ будут посещать 50% детей в возрасте 3−5 лет. Долгосрочные планы до 2031 года предполагают 80-процентный охват детей дошкольным образованием. Министр назвала эти планы амбициозными и выразила надежду на непременное достижение результатов.

Министерством разработан проект закона «О раннем развитии детей дошкольного возраста», а также новые государственные требования, новая программа дошкольного образования, основанная на компетентностном подходе, условия государственно-частного партнерства в дошкольном образовании. Разработаны проект плана действий по внедрению инклюзивного образования и проект политики развития педагогических кадров, рассказала Агриппина Шин.

Министр народного образования Шерзод Шерматов высказался о реформе народного образования, подчеркнув фокус на повышение качества. Министерство является крупнейшим работодателем в стране, в его организациях трудятся 570 тысяч человек. 5,2 миллиона детей, или 16% населения, находятся под опекой министерства. Одним из приоритетов он назвал повышение статуса учителя в обществе, полное освобождение учителей от неправомерной нагрузки и принудительного труда, другим приоритетом — повышение заработка и обеспечение социальной защиты учителей.

Он также остановился на необходимости введения конкурсного отбора педагогических кадров, подчинении школ напрямую министерству, финансовом менеджменте и самостоятельности школ, а также создании новых обучающих программ.

Министр подчеркнул, что создается «прозрачная, справедливая система», предусматривающая расширение доступа к школьному образованию в сельской местности.

О переходе к обязательному медицинскому страхованию

Более 100 нормативно-правовых актов принято с сентября 2016 года для обеспечения доступа всех слоев населения, особенно в отдаленной сельской местности, к высококачественным медицинским услугам, рассказал министр здравоохранения Алишер Шадманов. В 2018 году из госбюджета на закуп лекарственных средств выделено в 3 раза больше, чем в 2017-м, на строительные и ремонтные работы — в 2 раза больше.

Алишер Шадманов отметил результативность работы по иммунизации: при поддержке ЮНИСЕФ население обеспечено качественными вакцинными препаратами, внесены изменения в национальный календарь иммунизации, введены новые вакцины (пневмококковая, инактивированная полиомиелитная), с 2018 года начинается вакцинация против вируса папилломы человека, обеспечивающая профилактику некоторых онкологических заболеваний среди женщин. С 2017 года Узбекистан полностью покрывает расходы на иммунизацию населения.

Министр также отметил работу с ЮНИСЕФ по следующим направлениям:

поддержка взрослых и детей, живущих с ВИЧ/СПИД и профилактика психоэмоциональных состояний среди детей, связанных с их ВИЧ-статусом, укрепление понимания ими важности антиретровирусной терапии;

проведение первого национального исследования в сфере питания;

расчет реальной стоимости перинатальных услуг;

улучшение санитарных условий в удаленных и малокомплектных школах;

повышение потенциала медицинских работников по выхаживанию новорожденных.

На сегодня остаются высокими детская смертность (в ее структуре — неонатальная) и материнская смертность, недостаточен уход за детьми с пневмонией и диареей, отметил Алишер Шадманов.

Министерство разрабатывает концепцию развития здравоохранения сроком на 10 лет, в этих рамках должны быть определены медицинские услуги, произведен расчет их стоимости и разработаны тарифы — таким образом мы будем готовы к переходу к обязательному медицинскому страхованию, сказал руководитель Минздрава. Базой для перехода к нему также станет разработка совместно с ЮНИСЕФ клинических руководств и стандартов диагностики и лечения, базовых пакетов по охране здоровья женщин и детей.

Алишер Шадманов также указал на необходимость разработки информационных баз по материнству и детству, иммунизации, отметив наличие недостоверной информации и отсутствие в ней объективности. Предстоит разработка механизмов экстренной медицинской помощи, установления инвалидности по международным стандартам и критериям и раннего выявления инвалидности

О развитии ювенальной юстиции

Заместитель председателя Высшего судейского совета Дилшод Арипов отметил, что за последний год в Узбекистане наблюдается тенденция по сокращению количества несовершеннолетних, совершивших преступления (в 2014 году — 2528 детей, в 2016 году — 2059 детей). Несовершеннолетние составляют примерно 2% от общего числа лиц, совершивших преступления.

В первой четверти 2018 года 12,7% осужденных несовершеннолетних получили уголовное наказание в виде лишения свободы, в 2017 году их число составило 15,4%, в 2016-м — 18%. В их отношении активно применяются такие меры, как условное наказание, условно-досрочное освобождение, амнистия и помилование, перечислил эксперт.

Вместе с этим он выделил системные проблемы в области правосудия в отношении детей. Во-первых, отсутствует единая система отправления уголовного правосудия в отношении несовершеннолетних — система ювенальной юстиции, требующая специальных законов, процедур, институтов, услуг, специалистов, которые работают с детьми, находящимися в конфликте с законом. Подобные системы успешно практикуются в таких государствах, как Германия, Швейцария, Грузия, Казахстан, Сербия.

Дилшод Арипов напомнил, что в последних рекомендациях, предоставленных Узбекистану Комитетом ООН по правам ребенка в 2013 году, указывалось на необходимость создания системы ювенальной юстиции, в том числе судов по делам несовершеннолетних, исключающих попадание детей в общую систему правосудия. Проект закона «О ювенальной юстиции», разработанный в 2006 году, долгое время находился на различных этапах доработки и согласования, однако так и не был принят.

Второй проблемой Дилшод Арипов назвал необходимость применения альтернативных мер в отношении несовершеннолетних правонарушителей, в том числе отведения от системы правосудия, а также альтернативных мер наказания и подходов восстановительного правосудия, например, института медиации.

Третьим направлением работы эксперт назвал совершенствование реинтеграции детей, их возвращение к нормальной жизни в обществе. Сейчас отсутствуют службы пробации для детей, которые осуществляют надзор за детьми, освобожденными из мест лишения свободы, закрытых учебно-воспитательных учреждений, а также детей, которым назначены меры наказания, не связанные с лишением свободы.

В-четвертых, несовершеннолетние потерпевшие и свидетели не в полной мере получают защиту на протяжении процесса судебного разбирательства, отметил Дилшод Арипов. В законодательстве пока не закреплено ограничение числа допросов несовершеннолетних потерпевших и свидетелей преступлений, предотвращение их контактов с обвиняемыми и подсудимыми лицами. Важно обеспечить проведение допросов в более комфортной среде, доступ к различным услугам и помощи детям-потерпевшим и свидетелям преступлений.

Отмечая прогресс в реализации Страновой программы, представитель Высшего судейского совета сообщил о подготовке проекта изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы для внедрения международных стандартов защиты прав детей в системе правосудия, создании трех комнат допроса для несовершеннолетних потерпевших и свидетелей преступлений на стадии предварительного следствия, начале проведения кейс-менеджмента по оценке ситуации девочек и составлении индивидуальных планов по работе с ними в специализированных учебно-воспитательных учреждениях.