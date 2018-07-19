18 июля сотрудник консульского отдела посольства Узбекистана в России посетил узбекского гражданина Маъруфжона Шакарова, который объявил голодовку в СИЗО-1 Федеральной службы исполнения наказания Москвы.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, в ходе встречи Шакаров на состояние здоровья не жаловался. Ежедневно руководство СИЗО проводит с ним беседу, его осматривает врач, необходимости оказания экстренной медицинской помощи не имеется.

Руководство СИЗО сообщило, что в случае отказа от голодовки Шакаров будет помещен в медицинскую часть для восстановления здоровья. Другие подробности не приводятся.

Напомним, Маъруфжон Шакаров (1996 г. р) 13 декабря 2017 года был приговорен Преображенским районным судом Москвы к 10 годам лишения свободы по обвинению в покушении и хранении с целью сбыта наркотических средств в крупных размерах.

14 июня апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда действия Шакарова были переквалифицированы на хранение без цели сбыта наркотических средств в крупных размерах, и вместо 10 лет лишения свободы ему назначено 5 лет.

Шакаров объявил голодовку больше месяца назад в знак протеста против решения суда.