Шавкат Туракулович Рахматов назначен исполняющим обязанности прокурора Ташкентской области, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Ранее эту должность занимал Баходир Бахтиярович Пулатов, возглавивший хокимият Сурхандарьинской области.

Шавкат Рахматов (1970 г. р.) окончил Ташкентский государственный университет (в 1995 году). Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в этом же году в Янгиюльской городской прокуратуре, занимал различные должности в органах прокуратуры Ташкентской области. С 1998 года работал прокурором управления Генеральной прокуратуры, помощником генерального прокурора, заместителем начальника управления Генеральной прокуратуры, прокурором Бекабадского района.

С мая по настоящее время работал заместителем прокурора Ташкентской области.