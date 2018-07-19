Многие хотят преуспеть в бизнесе. Чтобы этого добиться, нужно сделать интеллект своим главным творческим инструментом и научиться принимать верные решения быстро. Как? Это можно узнать на двойном тренинге Максима Поташева «Техника принятия решений» и «Развитие интеллекта и мышления», который состоится 21 июля в Ташкенте.
Участники тренинга получат 10 полезных навыков:
- Научатся принимать оптимальные рациональные решения в самых сложных ситуациях.
- Изучат основные принципы поиска и запоминания необходимой информации.
- Узнают, как построить собственную продуктивную творческую команду и научатся мыслить коллективно, что очень важно.
- Разберут механики, которые помогут развить ассоциативное мышление.
- Получат специальные техники, с помощью которых смогут генерировать идеи.
- Узнают, как использовать и развивать врожденные способности.
- Смогут сделать свое мышление более гибким, нестандартным и оперативным.
- Освоят практические навыки эффективной аргументации.
- Познакомятся с интеллектуалами Ташкента.
- Получат колоссальный заряд вдохновения и мотивации.
Кому будет полезен тренинг?
Всем, кто стремится развивать свои интеллектуальные и творческие способности. А особенно управленцам, бизнес-консультантам, маркетологам, молодым предпринимателям, руководителям и амбициозным студентам.
О спикере
Управляющий партнер R&P Consulting, магистр телеигры «Что? Где? Когда?».
Трехкратный обладатель приза «Хрустальная сова».
Автор и ведущий тренингов по маркетингу и продажам, технологиям принятия решений и мозгового штурма, командообразованию.
По итогам всеобщего зрительского голосования в 2000 году признан лучшим игроком за все 25 лет существования элитарного клуба «Что? Где? Когда?».
Имеет опыт успешной работы топ-менеджером крупных российских компаний.
В августе 2010 года избран президентом Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного бриджа России».
Работал исполнительным директором интернет-агентства «Результат», директором аналитического центра «Лаборатории Касперского», руководил Центром оперативного маркетинга ОАО «Росгосстрах».
Осталось совсем мало времени для того, чтобы зарегистрироваться на это мероприятие. Если стимулировать свое мышление и память, развивать творческие способности и эмоциональный интеллект, то любые цели станут достижимыми.
Как зарегистрироваться на тренинг?
Зарегистрироваться можно по ссылке: change.uz/maksim-potashev
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+99890) 994−12−11, (+99893) 555−02−10
Организаторы:
«Газета.uz» — информационный партнер семинара Максима Поташева в Ташкенте.