Многие хотят преуспеть в бизнесе. Чтобы этого добиться, нужно сделать интеллект своим главным творческим инструментом и научиться принимать верные решения быстро. Как? Это можно узнать на двойном тренинге Максима Поташева «Техника принятия решений» и «Развитие интеллекта и мышления», который состоится 21 июля в Ташкенте.





Участники тренинга получат 10 полезных навыков:

Научатся принимать оптимальные рациональные решения в самых сложных ситуациях. Изучат основные принципы поиска и запоминания необходимой информации. Узнают, как построить собственную продуктивную творческую команду и научатся мыслить коллективно, что очень важно. Разберут механики, которые помогут развить ассоциативное мышление. Получат специальные техники, с помощью которых смогут генерировать идеи. Узнают, как использовать и развивать врожденные способности. Смогут сделать свое мышление более гибким, нестандартным и оперативным. Освоят практические навыки эффективной аргументации. Познакомятся с интеллектуалами Ташкента. Получат колоссальный заряд вдохновения и мотивации.

Кому будет полезен тренинг?

Всем, кто стремится развивать свои интеллектуальные и творческие способности. А особенно управленцам, бизнес-консультантам, маркетологам, молодым предпринимателям, руководителям и амбициозным студентам.





О спикере

Управляющий партнер R&P Consulting, магистр телеигры «Что? Где? Когда?».

Трехкратный обладатель приза «Хрустальная сова».

Автор и ведущий тренингов по маркетингу и продажам, технологиям принятия решений и мозгового штурма, командообразованию.

По итогам всеобщего зрительского голосования в 2000 году признан лучшим игроком за все 25 лет существования элитарного клуба «Что? Где? Когда?».

Имеет опыт успешной работы топ-менеджером крупных российских компаний.

В августе 2010 года избран президентом Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного бриджа России».

Работал исполнительным директором интернет-агентства «Результат», директором аналитического центра «Лаборатории Касперского», руководил Центром оперативного маркетинга ОАО «Росгосстрах».

Осталось совсем мало времени для того, чтобы зарегистрироваться на это мероприятие. Если стимулировать свое мышление и память, развивать творческие способности и эмоциональный интеллект, то любые цели станут достижимыми.

Как зарегистрироваться на тренинг?

Зарегистрироваться можно по ссылке: change.uz/maksim-potashev

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+99890) 994−12−11, (+99893) 555−02−10

Организаторы:

Be The Change Group

Unique Present Media Holding

«Газета.uz» — информационный партнер семинара Максима Поташева в Ташкенте.