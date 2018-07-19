Постановлением президента Узбекистана от 18 июля изменены условия ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья, сообщает Norma.uz.

На период до 1 января 2020 года ипотека будет оформляться на 20 лет с 3-летним льготным периодом и процентной ставкой 7% годовых в течение первых 5 лет, а в последующем — по ставке рефинансирования Центрального банка.

Базовые условия ипотечного кредитования в городах остались без изменений. В сельской местности срок, на который оформляется ипотечный кредит, увеличен с 15 до 20 лет.

Для застройщиков под строительство доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности первоначальный взнос составляет:

10% — для 2-, 3-, 4- и 5-этажных многоквартирных (2- и 3-комнатных) и одноэтажных 2- и 3-комнатных доступных жилых домов, размещаемых на земельных участках размером 0,02 га;

25% — для 2-этажных 4-комнатных сблокированных доступных жилых домов, размещаемых на земельных участках размером 0,04 га, и одноэтажных 3-, 4- и 5-комнатных доступных жилых домов, размещаемых на земельных участках размером 0,06 га.

Таким образом, действовавший ранее размер для домов I и II типа снижен (составлял 15%), а для домов III типа сохранен на прежнем уровне. Включены новые виды строений: в I тип — 4- и 5-этажные многоквартирные жилые дома, в III тип — одноэтажные 3-, 4- и 5-комнатные дома на участках в 6 соток.

Средний размер первоначального взноса для молодых семей, жителей ветхих жилых домов и других категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в городах снижен с 25% до 15%. При этом внедряется дифференцированный размер первоначального взноса (в зависимости от этажа, на котором расположена квартира).

В реализации программ строительства доступного жилья участвуют «Кишлок курилиш банк», НБУ, «Ипотека банк», Народный банк, банк «Асака» и Узпромстройбанк. По их заявкам Министерство финансов откроет кредитные линии. Кроме того, на строительство жилья в сельской местности в текущем году выделят дополнительное финансирование из государственного бюджета.