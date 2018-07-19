В бизнес-центре Sigma на улице Нукусская в Мирабадском районе Ташкента в четверг произошел пожар. Как сообщила пресс-служба ГУВД столицы, сообщение о пожаре поступило в Управление пожарной безопасности в 5:17.

Боевые расчеты ликвидировали пожар в 5:49. В результате возгорания пострадали обшивка здания и помещение оздоровительного центра, расположенное на четвертом этаже 9-этажного здания. Жертв и пострадавших нет.

Предварительной причиной пожара УПБ ГУВД называет оставление без присмотра электронагревательного оборудования в СПА-салоне оздоровительного центра.





Кроме того, в четверг в 4:54 УПБ получило еще одно сообщение о пожаре в магазине, расположенном на первом этаже 9-этажного дома на улице Ойбек в Мирабадском районе.

Личный состав управления ликвидировал пожар в 5:19. В результате сгорел товар магазина. Жертв и пострадавших нет. Сотрудники УПБ спасли шестерых жителей квартир, расположенных над магазином.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Точная причина возгорания будет установлена после проведения соответствующих экспертиз. Сумма ущерба также устанавливается.