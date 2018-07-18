В последние годы в Узбекистане ведется широкомасштабная работа по улучшению деловой среды, поддержке активного предпринимательства и инновационных идей. Прилагаемые правительством усилия приносят свои плоды — сегодня начать собственный бизнес в Узбекистане можно буквально за день.

И ведь это так здорово — иметь свое дело и не зависеть ни от кого, а только от своих умений и коммерческой смекалки. Главное на старте — подойти к делу с умом и минимальным риском, поэтому многие предприниматели начинают свое дело с регистрации ИП (индивидуального предпринимателя без образования юридического лица).

Казалось, что еще нужно — получить патент в хокимияте, сделать печати, открыть счет в банке, арендовать офис и при необходимости получить контрольно-кассовую машину с терминалом. Но многие забывают о важном компоненте любого современного бизнеса — мобильной связи, без которой в наши дни просто никуда.





Компания Ucell, являясь одним из лидеров телекоммуникационного рынка Узбекистана, знает, насколько важна качественная мобильная связь и стабильный интернет для продвижения бизнеса. Сегодня компания предлагает широкую линейку выгодных корпоративных тарифных для бизнеса любой величины: от крупных корпораций до небольших компаний.

Ucell позаботился и об индивидуальных предпринимателях, только делающих первые шаги в своем деле. Специально для ИП компания запустила новую линейку тарифных планов Special, которая избавляет от необходимости выбирать между мегабайтами интернета и включенными минутами. Она включает в себя четыре тарифа: Special Mini, Special Mix, Special Super, Special X. В них уже есть все, что нужно: быстрый мобильный интернет, минуты разговора и SMS-пакет. Остается только выбрать наиболее подходящий для себя.





Special Mini — оптимальный вариант на самом старте: за 25 тысяч сумов Ucell предлагает 1 ГБ мобильного интернета, 1250 минут внутри сети, 100 минут разговоров вне сети и 500 SMS в качестве бонуса.

Special Mix — более продвинутый: за 40 тысяч сумов можно получить уже 4 ГБ мобильного интернета, 3000 минут внутри сети, 1000 минут вне сети и 1000 SMS по Узбекистану. А это значит, что можно в любое время проверить интернет-банкинг, быстро отправлять прайс-листы и фото через Telegram, вести продажи через Instagram, поддерживать свою страничку на Facebook и при этом всегда оставаться на связи с клиентами по телефону.

Special Super предлагает за 60 тысяч сумов 8 ГБ мобильного интернета, 3000 минут внутри и вне сети и 1000 SMS по Узбекистану. Как и другие тарифы линейки, он поможет легко проверить почту, общаться с партнерами в мессенджерах, пользоваться со смартфона своей CRM-системой и вести бизнес из любой точки республики.

Special X — топовый тариф в линейке, который подойдет для наиболее общительных. За 100 тысяч сумов Ucell предлагает 18 ГБ мобильного трафика, 6000 минут на разговоры внутри и вне сети и 1000 SMS по Узбекистану. С таким тарифом можно легко отправлять даже видеопрезентации своей продукции и не беспокоиться, что трафик закончится.

Важно: лимит интернет-трафика и минуты для разговоров обнуляются в конце календарного месяца.

Подключиться на тарифные планы линейки Special можно в офисах обслуживания корпоративных клиентов Ucell и у официальных дилеров компании только при предъявлении оригинала своего патента либо при предоставлении заполненного сертификата на подключение корпоративных тарифных планов для работников или партнеров ИП.

Получить более подробную информацию о тарифной линейке Special можно на сайте: ucell.uz либо по телефону: (+99893) 184−09−00.

Код перехода: *120*2#

Проверка остатка лимитов: *102#

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