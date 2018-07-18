Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций прокомментировало новшества в правилах оказания услуг сети передачи данных, которые начнут действовать с 12 октября.

Как сообщалось ранее, доступ к общественному Wi-Fi, согласно новым правилам, будет предоставляться только при идентификации личности и с ведением учета используемых веб-ресурсов.

«На сегодняшний день сетями Wi-Fi охвачена большая часть территории городов республики. Имеются точки доступа во многих общественных местах, торговых центрах, заведениях, — говорится в комментарии Мининфокома. — Однако участившиеся случаи использования открытых сетей интернета в противозаконных целях (мошеннических, коррупционных), рост террористической активности в мире и другие факторы явились предпосылкой для определения порядка предоставления доступа к Wi-Fi в общественных местах».

Мининфоком уточнил, что идентификация пользователя Wi-Fi обеспечит информационную безопасность.

Пользователь может пройти идентификацию личности по номеру мобильного телефона или иным регистрационным данным, осуществленным по паспортным данным. При этом должна использоваться аутентификация с помощью одноразового пароля (One Time Password) с ограниченным сроком активности (не более 10 минут), отправляемого на номер мобильного телефона пользователя SMS-сообщением.

Организатор услуги Wi-Fi должен соблюдать тайну персональных данных и сообщений пользователя, передаваемых по сетям телекоммуникаций. Ограничения по данному условию допускаются только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

«В ряде стран бесплатный доступ к Wi-Fi предоставляется только идентифицированным членам „сообщества“ — тем, кто способствует развитию сети Wi-Fi, например, предоставляющим крышу своего дома для монтажа соответствующего оборудования. Подобные схемы используются муниципалитетами, университетами, коммерческими организациями, например, в Эстонии, Финляндии, а также в отдельных городах, таких как Париж, Иерусалим. Подобные требования по идентификации пользователя публичной точки доступа Wi-Fi имеются также в ряде других зарубежных стран, например, в Италии, Южной Корее и других», — отмечает министерство.

Такая же ситуация, по данным Мининфокома, и в странах СНГ, например, в 2014 году в России был принят закон, по упорядочению обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

«Пользователи, в их числе и туристы, гости из разных стран, хотят иметь безопасный доступ к открытым сетям в аэропортах, вокзалах, на общественном транспорте, объектах культурного и туристического назначения. Именно в целях обеспечения развития открытых и безопасных сетей Wi-Fi и принята простая и удобная для пользователей система идентификации, — говорится в комментарии. — Миллионы пользователей по всему миру ежедневно проходят процесс идентификации для доступа к открытым сетям Wi-Fi. Это мировая практика, проверенная временем».