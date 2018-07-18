675 абитуриентов подали заявления на обучение в Университете журналистики и массовых коммуникаций. Квота приема бакалавров на первый учебный год нового вуза составляет 100 студентов.

Как сообщили в вузе, университет будет вести деятельность в восьми направлениях обучения: печатные СМИ, телерадиожурналистика, интернет-журналистика, международная журналистика, спортивная журналистика, информационные службы и связи с общественностью, медиамаркетинг и реклама, а также медиадизайн.

17 июля на базе Университета Инха в Ташкенте прошел первый (устный) творческий экзамен. В качестве экспертов (членов жюри) выступили опытные журналисты и преподаватели.

Второй (письменный) экзамен запланирован на 19 июля.

Университет журналистики и массовых коммуникаций образован постановлением президента Шавката Мирзиёева от 24 мая. Его возглавил председатель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев.