На территории Ботанического сада имени академика Фёдора Русанова будет построено новое здание для размещения Института ботаники Академии наук, Национального гербария и Ботанического музея. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана от 17 июля.

Создание Ботанического музея предусмотрено тем же документом. Музей организуется для популяризации достижений научно-исследовательской и учебно-практической деятельности Института ботаники, а также ознакомления общественности с уникальным растительным разнообразием Узбекистана.

Документ определяет Институт ботаники единственным государственным научным учреждением в области изучения естественного растительного разнообразия Узбекистана.

В его структуре создается лаборатория кадастра и мониторинга редких видов растений. Лаборатория будет проводить научные исследования редких и эндемичных видов растений и подготовит издание Красной книги Узбекистана в соответствии с международными стандартами.

Кроме того, в институте появится лаборатория флоры Узбекистана. Она займется системными исследованиями по инвентаризации таксономического разнообразия природной флоры страны, определению состава и географического распространения инвазионных видов растений, идентификацию ключевых ботанических территорий и подготовит новое издание «Флоры Узбекистана».

Постановлением лаборатория систематики и интродукции хлопчатника, уникальный научный объект «Генофонда хлопчатника» и тепличный комплекс Института ботаники передаются Институту генетики и экспериментальной биологии растений Академии наук.

Лаборатория анатомии и цитоэмбриологии, интродукции древесных и травянистых растений, а также лекарственных растений передается Ботаническому саду.