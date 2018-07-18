На совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во вторник обсуждались вопросы совершенствования школьного образования. Предстоит разработать Концепцию развития общего среднего образования до 2030 года и «Дорожную карту» по кардинальному совершенствованию системы народного образования на 2018−2021 годы. Заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов в интервью Uzbekistan Today рассказал о задачах, которые предстоит решить, чтобы поднять уровень школьного образования. «Газета.uz» публикует интервью с небольшими изменениями.

— В последнее время активно обсуждается проблема низкого уровня престижа профессии педагога. Как вернуть авторитет этой профессии?

— Уже многое делается, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Предприняты меры по недопущению привлечения учителей к непрофильным работам, в частности, к общественным работам, благоустройству территорий, сельскохозяйственным работам, уборке хлопка. Каждый должен заниматься своим делом. Задача учителя — давать детям знания и воспитывать. Искореняется порочная практика обязательных подписок на газеты, журналы, а также принудительных удержаний с зарплаты учителей и сотрудников на коммунальные платежи, билеты и другое. В ближайшее время добьемся полного искоренения остаточных явлений этих проблем недавнего прошлого.

Есть много вопросов, которые ждут своего решения. Одна из болезненных тем — неконкурентный, нерыночный уровень оплаты труда. Cреднемесячная заработная плата в сфере народного образования составляет 1 миллион 230 тысяч сумов, что на 20% ниже среднемесячной зарплаты в других сферах по всей республике! При этом учителя перегружены работой, от которой их можно и нужно освободить. Речь, прежде всего, идет о последствиях бюрократии, бумажной волокиты. Решению этих вопросов в ближайшее время обязательно уделим пристальное внимание.

Президент поручил сделать так, чтобы в школы вернулись профессионалы высокого уровня. Для этого будут создана система поддержки не только учителей, но и их семей. Повышение заработной платы — это лишь часть этой работы. Им будут предоставляться льготные ипотечные кредиты сроком на 25 лет, а также кредиты на приобретение автомобилей. Банкам также будет рекомендовано выдавать кредиты на льготных условиях членам семей учителей для начала собственного бизнеса.

Большая проблема — необоснованное вмешательство сторонних организаций в образовательный процесс. За 2017/2018 учебный год в школах республики было осуществлено более 200 тысяч проверок со стороны различных инстанций.

При этом от большинства этих вмешательств в жизнь школ можно было безболезненно отказаться. Не нужно отвлекать от прямых обязанностей ни учителей, ни администрацию школ, что положительно отразится на качестве образования. Мы намерены добиться исключения проверок без согласования с Министерством народного образования, а также запрещения на три года применения финансовых штрафов по отношению к сотрудникам образовательных учреждений за впервые выявленные нарушения. При этом предлагаем проверяющим органам и хокимиятам оказывать всяческое содействие по устранению и недопущению в будущем подобных нарушений.

В структуре МНО появятся специальные подразделения по защите прав и интересов учителей. Одним из них станет контрольно-правовая служба министерства. Ей передадут функции по внутреннему и внешнему надзору, защите прав, чести и достоинства работников народного образования. Намечено создание сall-центра («горячей линии») при МНО, позвонив в который, педагоги и другие участники учебного процесса смогут уведомлять о возможных нарушениях их прав. Откроем медиацентр при МНО для усиления просветительской деятельности в СМИ по формированию положительного имиджа учителя и образованного человека в обществе.

— Что изменится в школах для учащихся?

— Коэффициент наполняемости школ превышает существующие мощности более чем в 1,5 раза.

Злободневная тема — проблема низкого уровня знаний выпускников средних школ. Это результат отсутствия поддержки индивидуальности учащихся. Отмечается низкий уровень работы с детьми с особыми нуждами, в том числе недостаточное развитие инклюзивного образования и работы с одаренными детьми.

Сказывается завышенная учебная нагрузка на одного учащегося. Недельная учебная нагрузка учеников школ в Узбекистане составляет более 35 часов.

Для сравнения: в передовых странах в области образования, среди которых Германия, Норвегия, Дания, Финляндия, Чехия, Польша, Япония, Латвия, Литва, Эстония, Беларусь, этот показатель составляет 30−32 часа. Из объективных причин сформировавшейся проблемы — нехватка и низкое качество контента учебных, учебно-методических и учебно-дидактических материалов.

В настоящее время в системе народного образования более 11 тысяч вакансий и более 66 тысяч педагогов без высшего образования. Нужно повышать уровень квалификации педагогических кадров. Предстоит разработка комплекса мер по повышению статуса преподавательской деятельности и привлечению высококвалифицированных кадров в систему общего среднего образования.

— Каким вы представляете себе школьное образование Узбекистана в будущем?

— Думаю, нам удастся воплотить в жизнь все задуманное, все планы, которые обсуждались на заседаниях под председательством президента страны Шавката Миромоновича Мирзиёева.

Школы не будут зажаты в рамках, как сейчас. Они будут подчиняться только Министерству народного образования и не будут подчиняться хокимиятам. Это позволит школьным специалистам заниматься своими профессиональными задачами и не отвлекаться на выполнение нехарактерных для них задач по поручению хокимиятов.

Школами будут управлять менеджеры. Мы отменим требование к директорам о наличии педагогического образования.

В школах будет внедрено корпоративное управление с учетом разделения ответственности между директором (менеджер) и его заместителями (учебно-воспитательная деятельность), внедрения системы сертификации школьных директоров и повышения их квалификации под руководством МНО. Задача директора — сделать так, чтобы школа была сильной, привлекательной.

Наша задача — максимально увеличить на рынке образовательных услуг присутствие частных школ. Планируется переход на подушевое ваучерное финансирование, по принципу «деньги следуют за учеником». Система будет внедрена по результатам пилотирования в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента с 1 сентября до конца года. С 2019 года этот опыт планируется распространить по всей республике. Школы будут бороться за каждого ученика. Сильные школы ввиду наличия высокого спроса на их услуги будут создавать филиалы. Таким образом должна решиться проблема слабых невостребованных учебных заведений.

Намечена организация наблюдательных советов школ из числа активных родителей, успешных выпускников школ и других граждан, которые будут иметь право выбирать директоров по рекомендации Минобразования, утверждать стратегию развития школы и контролировать бюджетные и внебюджетные средства школ.

Не секрет, что на сегодняшний день учащиеся большую часть информации получают из интернета и СМИ, роль учителя как центра знаний снижается, поэтому учитель должен стать организатором образовательного процесса, который будет направлять учеников, поощрять формирование собственного мнения путем самостоятельного поиска и анализа информации.

Мы в корне изменим систему повышения квалификации учителей. В систему Министерства народного образования вернутся центры повышения квалификации работников народного образования. Это будет способствовать ускоренной переподготовке и повышению квалификации педагогов, обеспечению тесного взаимодействия педагогической науки с практикой. Вместо пятиступенчатой будет введена трехступенчатая система квалификации учителей.

Внедрим систему сертификации уровня педагогов. Это позволит отказаться от господствующей системы, когда учитель получает надбавки фактически за стаж работы и за то, что зачастую формально прошел курсы повышения квалификации. Система лицензирования позволит поднять уровень, в том числе и оплаты, самоотверженных талантливых учителей вне зависимости от возраста. Получать высокие зарплаты будут мастера своего дела.

Завершим переход к компетентностному подходу в образовании. Будут четко определены ключевые компетенции, которыми должен обладать учащийся на каждом этапе образовательного процесса. В учебный процесс будут внедрены STEAM-направления (наука, технологии, инженерные науки, искусство и математика). Занятия у школьников будут проходить в современных учебных лабораториях, с применением современных электронных обучающих программ.

Хочу особо остановиться на проблеме учебников. Те, что мы имеем на сегодняшний день, никуда не годятся.

Мы сделаем так, что нашим дети будут учиться по лучшим зарубежным учебникам и учебникам, созданным при участии ведущих зарубежных специалистов. Математика, физика, химия — все это будут зарубежные учебники. С участием местных специалистов, как правило, будут созданы учебники по дисциплинам, подразумевающим обязательное наличие местного материала. Например, по литературе наряду с мировыми авторами нужно обязательно давать местных авторов.

Мы намерены повернуть вспять проблему изучения языков и обучения на других языках. За последние 10 лет количество специализированных школ по немецкому языку уменьшилось с 16 до 4, по французскому — с 14 до 3. При этом число учителей в общеобразовательных школах по немецкому языку уменьшилось с 4500 до 3000, а учителей французского — с 3000 до 2000. В связи с резким увеличением спроса со стороны родителей на школы с русским языком обучения также наблюдается острый дефицит педагогических кадров. Сегодня общее количество выпускников вузов по этим направлениям не покрывает даже половину имеющейся потребности, в начальном образовании она почти в 3 раза превышает количество выпускников.

Мы должны пройти процесс гармонизации высшего и среднего образования в соответствии с международными стандартами и требованиями Болонского процесса.

И еще один очень важный момент. Мы добьемся, чтобы школьное образование развивалось в тесной интеграции с дошкольным, профессиональным и высшим образованием не на словах, а на деле.

Разработаем и внедрим программу «Безопасная школа». Ее главной целью станет искоренение таких явлений, как травля (буллинг) и профилактика правонарушений

в школах.

В 2016—2017 годах количество правонарушений среди школьников увеличилось с 418 до 435, количество суицидов — с 151 до 174.

— Как в учебный процесс будут внедряться информационные технологии?

— Правительство решительно настроено на полномасштабное внедрение в школы ИКТ. Для этого планируется создание Агентства по развитию и внедрению ИКТ в системе народного образования и будут задействованы все возможности государственно-частного партнерства.

Все школы поэтапно подключим к широкополосной сети интернет (не менее 10 Мбит/с) и оснастим современным компьютерном оборудованием. На сегодняшний день всего 72% школ имеют компьютерные классы, из них только 37,2% имеют современное оборудование и лишь 7% подключены к интернету.

Будет внедрена система управления образовательным процессом (EMIS) и единая база данных школ, учителей и сотрудников, а также учеников и родителей. Заработает электронная система приема учащихся в школу, перевода из одной школы в другую и оказания других электронных услуг. В электронный формат переведем контроль посещаемости и успеваемости. Электронные журналы, дневники и табели позволят избавить учителей от ненужных отчетов. Сегодня они на них тратят до 4 часов в день.

Внедрим систему идентификации учащихся школ (ID-карта, NFC-метка и другие) с возможностью интеграции с банковской системой и другими системами (медицинской, правоохранительной и т. д. ). Кроме того, эта система позволит учащемуся в случае необходимости без труда позвать на помощь родителей или представителей соответствующих служб.

Намечено внедрение системы управления финансами в сфере народного образования (FMS), которая позволит обеспечить прозрачность в управлении финансами и усилить роль наблюдательных советов школ.

— Будет ли меняться само МНО? Как будет проходить этот процесс?

— С назначением нового министра (им стал Шерзод Шерматов, бывший глава Министерства по развитию ИТ и коммуникаций и замминистра инновационного развития — ред.) в министерстве уже начались большие изменения. Там формируется новая команда, способная реформировать школьное образование с учетом требований сегодняшнего дня. При этом обновления ожидает вся система управления и финансирования школьного образования. Остановимся на некоторых из них.

Предстоит пересмотр структуры центрального аппарата и системы МНО. Мы должны создать структуру, ориентированную на эффективное проведение реформ, с предоставлением права министру вносить изменения в структуру во всей системе МНО без необходимости согласования с Минфином и органами государственной власти на местах или другими третьими сторонами.

Планируется предоставить МНО право принимать решения по всем аспектам деятельности сферы народного образования, включающие утверждение государственных образовательных стандартов, совершенствование учебных планов, утверждение системы стимулирования работников, управление системой отбора, подготовки, переподготовки кадров, самостоятельное формирование расходов, необходимых для финансирования системы народного образования и т. д.

Нужно создать инжиниринговые компании по разработке технических заданий на проектную документацию и мониторингу качества строительных объектов в сфере народного образования. Более 60% школ требуют капитального ремонта! При этом ответственность за строительство, как и прежде, будет лежать на органах государственной власти на местах.

Нам предстоит создать «школу будущего», предусматривающую прозрачные двери и стены, «умные», компьютеризированные и технологические классы, лаборатории, столовые, отвечающие всем санитарным требованиям, спортивные оздоровительные объекты, одинарные парты для учащихся. Она будет служить примером, который мы должны достичь в развитии каждой школы страны, в том числе на основе государственно-частного партнерства.

Будем совершенствовать и систему финансирования народного образования. Планируется передача управления финансами в системе общего среднего образования в распоряжение МНО.

При МНО создадим Фонд развития школьного образования. Это будет сделано за счет части средств из внебюджетного Фонда развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений при Минфине и передачи Республиканского книжного фонда в ведение МНО.

Намечено увеличение общего объема финансирования народного образования при планировании бюджетных расходов на последующие годы.

Кроме того, при МНО начнет работу Фонд содействия реформам в системе общего среднего образования для привлечения высококвалифицированных специалистов, в т. ч. соотечественников, проживающих за рубежом. В 2018 году Минфин должен выделить 100 млрд сумов для функционирования фонда.

Намечена диверсификация источников финансирования, стимулирования государственно-частного партнерства, развития рыночных механизмов (сейчас число частных школ составляет всего 0,6%), в т. ч. возможное включение частных (не элитных) школ в систему подушевого финансирования.

Школы смогут самостоятельно зарабатывать за счет предоставления в аренду временно пустующих помещений, оказания дополнительных образовательных услуг. Эти средства будут направлены на укрепление материально-технической базы школ.

Важным представляется и оптимизация сети образовательных учреждений исходя из генеральных схем расселения и долгосрочных демографических прогнозов.