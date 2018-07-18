29 июля хокимият Ташкента запускает серию городских фестивалей, сообщили «Газете.uz» в столичной администрации.

Первым из них станет Chilla Fest, который пройдет в пяти парках столицы: «Локомотив», «Анхор-Локомотив», Central Park, парк имени Абдуллы Кадыри и Green Park.

Фестивальная программа Chilla Fest рассчитана на разновозрастную семейную аудиторию. К действующим аттракционам организаторы добавят информационно-развлекательные зоны, арт-объекты и выступления танцевально-вокальных коллективов.

Chilla Fest откроется приветственным словом исполняющего обязанности хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева.

Глава столичной администрации поделится планами на трансформацию городской среды и опишет проведенную работу и будущие проекты в области развития городской инфраструктуры. Прямая трансляция будет вестись на LED-экранах, установленных во всех пяти парках.

«Мы хотим, чтобы горожане на один день забыли про дела и провели его с самыми дорогими и близкими людьми — со своей семьей. Ташкент преображается, благоустраивается, становится более красивым, удобным и открытым. Погодные условия и парковая инфраструктура позволяют устраивать в столице массовые гулянья под открытым небом», — сказал Джахонгир Артыкходжаев.

Он добавил, что размещение фестиваля на пяти площадках позволит гуляющим выбрать удобную для себя локацию и не столкнуться с плотным людским потоком.

Хокимият Ташкента пригласил к сотрудничеству спонсоров и партнеров. Желающие разместить зону своей компании на фестивале, открыть точку по продаже еды и напитков, предложить помощь в организации мероприятия и выступить на крупных парковых сценах могут обращаться к официальному партнеру хокимията компании Unique Present Media Holding.

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