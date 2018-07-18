Высшие образовательные учреждения Узбекистана приняли 675 тысяч 49 заявлений абитуриентов, что ниже прошлогоднего показателя (729,94 тысячи) на 54,89 тысячи, или 7,5%. Приемная кампания завершилась 15 июля.

По статистике Государственного центра тестирования при Кабинете Министров, на одно студенческое место претендуют 8,3 человека. Квота приема бакалавров в 60 вузов и их 19 филиалов составляет 81,22 тысячи человек (в том числе 11,76 тысячи — на специальные заочные отделения).

Наибольшее число документов приняли Каршинский государственный университет (30,9 тысячи заявлений), Самаркандский госуниверситет (28,7 тысячи) и Ферганский госуниверситет (27,7 тысячи).

Самый высокий конкурс на одно место зафиксирован в Ферганском филиале Ташкентской медицинской академии — 23,2 человека, Андижанском машиностроительном институте — 18,3 и Термезском филиале Ташкентского государственного технического университета — 17,6.

В комментарии УзА руководитель пресс-службы Государственного центра тестирования Орзикул Бобоев объяснил снижение числа абитуриентов открытием в вузах заочных и вечерних отделений.

Тестовые испытания в вузы Узбекистана в этом году (без учета филиалов зарубежных вузов) пройдут с 1 по 15 августа. Раньше они проводились в один день.