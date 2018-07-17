АКБ «Узпромстройбанк» расширяет сотрудничество с крупнейшими российскими банками АО «Сбербанк» и АО «Газпромбанк» по таким направлениям как корреспондентские операции, торговое и экспортное финансирование, операции на мировых долговых и капитальных рынках, обмен опытом и подготовка кадров.





«Узпромстройбанк» уделяет особое внимание роли и значимости сферы HR в процессах трансформации банка в ведущий высокоэффективный финансовый институт, а также обеспечению своего успешного развития и расширения.

Так, банком достигнута договоренность со «Сбербанком», являющимся одним из лидирующих банковских конгломератов не только в России, но и в Европе. Она направлена на установление сотрудничества в сфере развития HR, в том числе по подготовке и обучению кадров по различным направлениям в корпоративном университете «Сбербанка».

Кроме этого, с «Газпромбанком», входящим в топ-3 крупнейших банков России, также достигнута договоренность по обмену опытом и обучению кадров, в частности в сфере реализации проектов на принципах государственно-частного партнерства.

На правах рекламы.