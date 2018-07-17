«Для нас так удивительно получать огромное количество писем от обычных граждан с предложениями, идеями и инициативами о том, каким будет облик города. По опыту известно, что в других странах такое происходит крайне редко, а здесь — обычное дело», — прокомментировали зарубежные специалисты, работающие над проектом МДЦ Tashkent City.

Жителям не все равно, что происходит вокруг: они волнуются, переживают, принимают участие, стараются улучшить, облагородить, возродить. Потому что любят свой город и создают его портрет своими руками.

Когда строительство масштабного проекта Tashkent City только начиналось, люди стали отправлять письма с переживаниями не о своих домах или имуществе, а о деревьях, которые растут на огромной территории в 80 га. В адрес компании приходило множество обращений с просьбой сохранить их, не вырубать, оставить на карте Tashkent City. Ведь это часть прошлого, истории, памяти города и жителей.

Многим деревьям, живущим здесь, десятки лет, поэтому при разработке архитектурного проекта специалисты постарались сделать все возможное для того, чтобы сохранить их.





Перед тем как начать подготовку к строительству на территории, отведенной под парк, специалисты провели топографическую съемку местности, составили схему всего, что здесь есть, с учетом инженерных сетей, ландшафтных возвышенностей и впадин, древесных насаждений.

Все имеющиеся деревья на территории будущего парка площадью 18 га, в настоящий момент пронумерованы — их более 300, разного возраста и состояния.

Был приглашен специалист-дендролог, который изучил специфику каждого насаждения, выявил особенности, определил возраст и состояние. Некоторые из этих деревьев находятся под воздействием болезнетворных вредителей, другие в силу своей разновидности не в состоянии оставаться на прежнем месте. К примеру, согласно международной практике, фруктовые деревья нецелесообразно взращивать в общественном парке.





Те, которые можно сохранить на прежнем месте, будут оставлены, другие — пересажены. Для этого в распоряжении застройщиков есть специальная техника, которая способна выкорчевывать деревья вместе с корневой системой и почвой, в которой она растет. Но эта задача тоже не из простых. Ведь у древесных насаждений так же, как и у любых других растений, есть определенный период, когда подобное перемещение принесет наименьший вред.





Как бы то ни было, модель парка еще в стадии разработки, и при формировании проекта будет учитываться местоположение всех деревьев, особенности ландшафта и так далее.

А создатели проекта продолжают созидать, бережно сохраняя все, что может украсить Tashkent City.

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